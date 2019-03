Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednicom Vlade Srbije Anom Brnabić u Beogradu, Hahn je kazao da cijeni snažnu posvećenost Srbije regionalnoj saradnji.

Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio je u Beogradu da Evropska unija pokušava da pripremi region da se u što ranijoj fazi prilagodi svim izazovima sa kojima će se suočiti kada države regiona postanu članice EU, zbog čega je važna regionalna saradnja, za šta je dobar primer inicijativa za ukidanje rominga u zemljama regiona.



On je kazao da regionalnoj saradnji škode mjere Kosova da uvedu takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ukazavši da je dijalog Beograda i Prištine važan, ali da nije sve kada se govori o budućnosti i regionalnoj saradnji, te da bi bila greška da se svi ostali napori Srbije na putu EU zaustave, jer je dijalog u zastoju.



"Ipak, postoje druge oblasti koje podjednako doprinose regionalnoj saradnji, kao na primjer ukidanje rominga i stoga pozdravljam otvorenost Vlade da podrži ovu inicijativu i da pronađe način da se ovo postigne", kazao je Hahn.



Prema njegovim riječima, važno je gledati u budućnost i gledati kako dalje može da se poboljša regionalna saradnja.



"Mi ovde pokušavamo da pripremimo region da se u što ranijoj fazi prilagode svim izazovima sa kojima će se suočiti kada postanu članice EU", rekao je Hahn.



Kako je naveo, sa predsjednicom Vlade Srbije razgovarao je opširno i o novoj medijskoj strategiji, a ubijeđen je da će tokom proljeća biti moguće da se završi taj proces, jer je to primjer inkluzivnog pristupa koji uključuje sve aktere društva.



"Juče i danas smo razgovarali i o Skupštini Srbije i saglasili da svima treba pružiti neku vrstu pomoći. Poslanici Evropskog parlamenta su ponudili načine kako dalje može da se unaprijedi saradnja između vlasti i opozicije u cilju boljeg rada", dodao je Hahn.



On je ponovio da je neophodan napredak u oblasti vladavine prava, ali izrazio uvjerenje da će taj napredak biti moguć.

