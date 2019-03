Ustavni sud BiH bi danas trebao donijeti odluku po apelaciji devet delegata u Vijeću naroda RS, kojom se želi 9. januar kao Dan ovog entiteta.

Apelacija je upućena Ustavnom sudu BiH 5. januara prošle godine.



O ustavnosti 9. januara Ustavni sud BiH izjasnio se 26. novembra 2015. godine, kada je razmatrao apelaciju Bakira Izetbegovića. Tada je utvrđeno da je 9. januar kao "Dan RS" neustavan, odnosno da Zakon o praznicima ovog entiteta nije u skladu sa članom I/2. Ustava BiH.



No, vlast u RS-u se usprotivila ovakvoj odluci Ustavnog suda BiH, pa je u septembru 2016. raspisala referendum na kojem se 99,79 građana izjasnilo da žele obilježavati 9. januar kao Dan RS.



Prethodno je Ustavni sud BiH odbio zahtjev Narodne skupštine RS za preispitivanje odluke o neustavnosti 9. januara i donio privremenu mjeru kojom je zabranio daljnje aktivnosti na provođenju referenduma.



Nakon referenduma, Narodna skupština je usvojila Zakon o Danu RS, gdje se navodi da se "na osnovu potvrđene volje građana RS, 9. januar utvrđuje kao Dan Republike".



Upravo će ovaj zakon biti predmetom ocjene ustavnosti na predstojećoj plenarnoj sjednici Ustavnog suda BiH, jer se na njenom dnevnom redu nalazi Zahtjev devet delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 2. stav 1. Zakona o Danu Republike Srpske.



Premijer Republike Srpske (RS) Radovan Višković je istakao da će RS, kakvu god odluku Ustavni sud Bosne i Hercegovine donese, nastaviti da slavi 9. januar, kao i do sada kao “Dan RS-a”.



Dodao je da će RS naći načina da ispuni i tu odluku Ustavnog suda BiH i da slavi 9. januar.

-Poručio bih sudijama Ustavnog suda da se počnu baviti još nekim pitanjima osim Dana RS, jer mislim da im je to već peti put da se bave Danom RS. Moram ih razočarati, mi ćemo slaviti 9. januar i naći načina da ispunimo i tu odluku Ustavnog suda BiH, kakva god da bude - ustvrdio je Višković.

