Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu reagirala je danas na pokušaje oživljavanja tzv. Herceg-Bosne u Mostaru.

Foto: 24sata.info

Ured za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu osvrnuo se na osnivanja novih tijela tzv. Herceg-Bosne u režiji HDZ-a BiH i jučerašnje najave lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića da "moramo do kraja organizirati HZ HB".



Čović je, također, poručio tom prilikom da "trebamo očuvati nešto što je prevrijedno, a to je ovo ime Herceg Bosna“.



"SAD ostaju dosljedno predane principima Daytonskog mirovnog sporazuma – Bosni i Hercegovini kao demokratskoj, multietničkoj, suverenoj i nezavisnoj državi sa dva entiteta, tri konstitutivna naroda, te sa neupitnim teritorijalnim integritetom", istakli su iz ureda za odnose s javnošću Ambasade SAD-a, te naglasili:



"Mi odlučno odbacujemo bilo kakvu daljnju geografsku podjelu BiH, uključujući i mogućnost formiranja trećeg entiteta, te se snažno protivimo podjelama zasnovanim na etničkim principima. Podstičemo lidere da nastave put Bosne i Hercegovine prema već zacrtanim ciljevima EU i NATO integracija. Dalje podjele u BiH predstavljale bi direktnu prepreku ostvarivanju prosperiteta i zacrtanih ciljeva".



Podsjetimo, dr. Antonio Sesar izabran je za predsjednika sabora tzv. Hrvatske zajednice Herceg-Bosne na održanom IV. saboru danas u Mostaru.



Saboru je prisustvovalo oko 90 izaslanika, zvaničnika hrvatskog naroda sa svih razina vlasti, predsjednici stranaka, predstavnici crkve, kulturnih i obrazovnih institucija, braniteljskih udruga, privrednici te gosti.



"Želim da na ovom saboru izaberemo adekvatno vodstvo prije svega predsjednika sabora koji može predvoditi kako bi sve dok se ne izborimo za svoju potpunu jednakopravnost na cijelom prostoru BiH predstavljene kroz legitimne predstavnike Hrvata u svakoj razini. Do tog vremena moramo do kraja organizirati HZ HB i sve druge institucije Hrvatskog naroda i tražiti zajedništvo“, kazao je Dragan Čović u Mostaru.



Državna Hrvatska novinska agencija (HINA) u vijesti emitiranoj sa skupa u Mostaru podsjeća da su hrvatski zvaničnici utemeljili Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu (HZHB) 18. novembra 1991. u Grudama.

(SB)