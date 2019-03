U jutarnjim satima na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove upozorava se na smanjenu vidljivost, zbog magle. Vozači se savjetuju da, bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila.

Zbog radova na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M-18 Semizovac-Vogošća (na ulazu u Vogošću) saobraća se sporije, uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.

Na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk II, saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju. Tokom dana, zbog pojačanog prometa vozila, moguća su duža zadržavanja na toj dionici.

Jednom trakom saobraća se i na magistralnim putevima: M-16 Banja Luka–Crna Rijeka (u mjestu Dabrac), M-14.2 Bosanski Šamac-Domaljevac, kao i na M-2 u Neumu.

Na magistralnom putu M-16.4 Novi Travnik-Bugojno zbog radova na rekonstrukciji mosta na ulazu u Bugojno, na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila preko 7 tona ukupne mase. Alternativni pravac za ovu kategoriju vozila je preko Travnika i Donjeg Vakufa.

Danas će od 11.00 do 15.00 sati, na dionici magistralnog puta M-1.8 Šićki Brod-Srebrenik (u mjestu Potpeć), zbog minerskih radova, dolaziti do kratkotrajnih obustava saobraćaja u intervalima do 15 minuta.

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.

Do 17. aprila zbog radova u Hrvatskoj, zatvoren je GP Ivanica-Gornji Brgat (za vrijeme obustave omogućen je prelazak pješaka i biciklista).

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta GP Brčko-Gunja. Zbog radova u Hrvatskoj obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila na GP Bosanski Novi-Dvor, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.

