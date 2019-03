Novinar portala Žurnal Avdo Avdić, koji je otkrio aferu koja se odnosi na navodni obavještajni upad Republike Hrvatske u BiH i vrbovanje državljana BiH za obavještajni rad za potrebe Republike Hrvatske, u Pressingu je govorio, između ostalog i o saslušanju u Tužilaštvu BiH.

Foto: N1

"Ja sam došao u Tužilaštvo na poziv Olega Čavke, prije mene je uveden svjedok H. Č. Ja sam imao kontakt s njim, čekao sam svoj red za saslušanje. Čavka me počeo da ispituje, slična pitanja kao vi. Da li sjedim sa ministrom Mektićem? Da li je sjedim sa ovim ili onim? Naravno, sjedim sa svima, ali nikada nisam dobio ništa ni od koga. Nikad. Nakon toga me ispituje o mojim kontaktima. Ja se mogu pozvati na zakon i reći da nisam dužan otkriti te informacije", kazao je Avdić.



Citirajući zakon, Avdić je naveo da se novinari ne mogu saslušati kao svjedoci.



"Ono što je možda najveći problem, on mene pita odakle vam informacije o ruskom utjecaju što nema veze sa ovim svim. Protekle dvije godine sam istražio ruski utjecaj i došao sam do frapantnih podataka. Javnost nije svjesna šta nam se sprema, možda će danas nakon obnoviteljskog sabora HZ HB biti", poručio je Avdić.



Bojite li se?



"Ja neću ni po koju cijenu otkriti svoje izvore, bitno mi je da su informacije tačne. Imam dokumentaciju, a to je dio samo onoga što posjedujem. Ja nemam problem sa RH, logično je da će oni demantovati ovu priču. Kada poredamo, prvi dan su rekli da je priča smiješna, drugi dan je Grabar - Kitarović rekla da su postojali kontakti sa određenim ljudima da se zaštite interesi države. Treći dan direktor SOA-e kaže javno da su imali kontakt sa H. Č. Zar očekujete da će direktor obavještajne službe reći: OK, jesmo podmetali. Naravno da neće".



Kako je kazao, u određene afere čak i na području Evropske unije su umiješani ljudi koji su povezani sa obavještajnim službe RH.



"Šef kabineta hrvatske obavještajne službe, Davor Franjić je čovjek koji je djelovao na teritoriji EU. U Sloveniji su nezakonito prisluškivali agenticu koja ih je zastupala za Piranski zaljev, pa su objavljeni oni transkripti. U tu aferu je umješan Davor Franjić, čovjek koji ima kontakte u BiH i u lijevim i desnim partijama", naveo je.



Kako je kazao, vrbovani su bespomoćni građani BIH.



"To je suština. Ovaj svjedok H.Č. je bio uredan čovjek koji je dobio vizu i radnu dozvolu na području Slovenije. On ide preko RH i onda ga počnu zaustavljati i na kraju mu kažu: Ukoliko ne pristaneš na saradnju, dobićeš zabranu prolaska kroz teritoriju Hrvatske i kako će on ići da zaradi za egzistenciju? Nikako. Ovo je zloupotreba obavještajnih službi Hrvatske. Ja nemam nikakav problem da zaustavljaju sve sumnjive građane BiH. Gledajte dokument, čovjek je 2018. protjeran po odluci SOA-e. Policijska stanica Sinj je samo 20 dana prije toga mu dala saglasnost za rad. Ko je tu pogriješio?", naveo je Avdić.

(n1)