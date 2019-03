U Unsko-sanskom kantonu trenutno se nalazi više od 3.200 migranta i izbjeglica, o kojima se ne zna mnogo, većina ih je bez dokumenata i uglavnom ne žele ostati ovdje, za njih je Unsko-sanski kanton, zbog blizine granice, samo mjesto koje moraju proći na putu do evropskih zemalja.

Foto: 24sata.info

Do dolaska na cilj, njihov dom su četiri lokalna takozvana prihvatna kampa smještana uglavnom u predgrađima. Krajem oktobra prošle godine, Jablanska i bihaćke okolne ulice u svoje okrilje primile su više od 2.000 migranta, smještenih u prihvatnom centru "Bira".



Bila je to odluka vlasti zbog koje su danas, pet mjeseci kasnije, mještani ogorčeni, a jedan od njih je i Ibrahim Mureškić koji živi u bihaćkom naselju Jablanska. Njegove prve komšije su migranti iz kampa Bira. Preko njegove zemlje, prečicom, svakodnevno prolaze nepoznati ljudi.



Kako je kazao, mještane niko nije pitao da li žele da se migranti smjeste u ovaj kamp, jer da jeste svi bi, siguran je, takvu odluku odbili budući da je kamp preblizu njihovih kuća.



Mještani ovih naselja tvrde da do dolaska migranata svoje kuće nisu zaključavali, ali navode da oni ne mogu ništa učiniti jer ih niko i ne pita za mišljenje, te ističu kako ni migranti nisu krivi za to gdje su ih nadležni odlučili smjestiti, no trpe građani.



Mnogi od njih, trenutnu situaciju upoređuju s 90-ima, kuće moraju uvijek biti zaključane, a djeca pod stalnim nadzorom i više ih ne puštaju u školu bez pratnje.



S jedne strane ulice ogorčeni građani, a s druge napaćeni migranti okupljeni na obližnjoj livadi. Provode dane na otvorenom, odlučni na prelazak granice jer mnogi ne žele ostati ovdje. Dok u tome ne uspiju, pojedinci iz njihovih redova ne mare za red i disciplinu.



Dolaze u sukob sa zakonom i posljednjih mjeseci zadaju muke i policiji koja u dnevnim smjenama ima i do 30 policajaca, kontroliraju izlaze i ulaze u Unsko-sanski kanton, rješavanju migrantske sukobe, ali i sve češće izlaze na teren po prijavi građana.



Glasnogovornik Uprave policije Unsko-sanskog kantona Ale Šiljdedić kazao je kako građani prijavljuju krađu, oštećenje tuđe stvari, jer se objekti koriste kao privremeno sklonište.



- U posljednjih nekoliko dana zabilježen je veći broj prijava na području Bihaća i Velike Kladuše gdje su nam građani prijavljivali krađu motornih vozila - dodao je.



Uglavnom su, iako čineći krivična djela, migranti, tražili sklonište, pokušali utoliti glad i adekvatno se odjenuti i obuti. Ipak, na desetine njih počinilo je teža krivična djela koja su, u većoj mjeri, uznemirila javnost. Veliki broj ih je deportiran iz USK, međutim, neki od njih, ubrzo potom su se vraćali.



Bez obzira na to što je Služba za odnose sa strancima donijela rješenje, podsjeća Šiljdedić, o protjerivanju osoba koje ne poštuju zakone s teritorija Bosne i Hercegovine, migranti su se pojavljivali ponovo u Bihaću ili Velikoj Kladuši.



- To znači da postupak nije proveden do kraja. Mi smo uradili svoj dio posla, ali takve osobe su ponovo završile na slobodi pojavili se ponovno na području kantona i imali smo ponovo situacije da su izvršavali krivična djela - zaključio je Šiljdedić.



Policijski službenici uspijevaju, barem za sada, odgovoriti zahtjevnim zadacima na terenu, ali i spriječiti masovni dolazak migranta u Unsko-sanski kanton.

(FENA)