Komesar za proširenje Evropske unije i politiku susjedstva Johannes Hahn posjetiće sutra Sarajevo.

Ova posjeta je već ranije najavljena i tokom nje je trebalo biti sublimirano i rezimirano šta je urađeno od posjete članova Predsjedništva BiH Briselu prošlog mjeseca, kada je između ostalog rečeno da će u BiH do kraja marta biti formirana vlast te da će biti ubrzani koraci na evropskom putu BiH.



Članovi Predsjedništva, a i predsjednici najvećih stranaka u BiH, podsjećamo, najavljivali su čak da će Vijeće ministara BiH biti formirano do Hahnovog dolaska.



Takođe, bilo je planirano da se Han obrati poslanicima i delagatima oba doma Parlamentarne skupštine BiH.



Međutim, kako saznaje "Avaz", to se neće desiti, jer su članovi domova, naročito kolegija domova Parlamenta BiH iz reda hrvatskog naroda, odbili prijedlog za održavanjem zajedničke sjednice.



Njoj su, prema planu, trebali prisustvovati i članovi Predsjedništva BiH.



Dragan Čović i dalje, dakle, riga vatru prema Željku Komšiću. Do kad će, ne zna se.

