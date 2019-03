Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Damir Filipović smatra opravdanim projekt subvencioniranja gasnih priključaka u KS-u.

Za nove gasne priključke i sanaciju postojećih gasnih priključaka gdje je to neophodno osigurano je 250.000 KM budžetskih sredstava.



- Sa aspekta kvalitete zraka, kao konačnog cilja, uvedena je ova mjera koja je definirana Kantonalnim akcionim planom zaštite okoliša. Ukoliko bude veliki odziv na već objavljeni Javni poziv, subvencioniranje će biti nastavljeno, a bit će osigurana i dodatna sredstva - rekao je ministar Filipović.



Također će biti nastavljeno i subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih. Za ovu namjenu u Budžetu KS za ovu godinu izdvojeno je 400.000 KM.



- Danas je objavljen javni poziv mladima i bit će otvoren do 26. juna - kazao je Filipović.



Ove godine, dodao je, nisu ograničili listu samo na one koji zadovoljavaju uvjete - u smislu predviđenih sredstava, nego su listu ostavili otvorenom, te ukoliko dođe do rebalansa u toj stavci ili do preraspodjele sredstava, onda će se omogućiti i onima koji zadovoljavaju uvjete, ali ne ulaze u finansijski okvir.



Pojektom je obuhvaćeno 40 mladih ljudi i oni će dobiti po 10.000 KM subvencije.

