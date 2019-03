Izložba bogatog sadržaja postavljena je u kulturnom centru Gasteig u Minhenu, a na poziv tamošnje nevladine organizacije "Pomoć čovjeka čovjeku" (Hilfe von Mensch zu Mensch) i grada domaćina manifestacije.

Foto: 24sata.info

Izložbu je, u ime Centra za mir otvorio poznati Mostarac, privrednik i aktivista Sergej Sergio Šotrić. Šemsudin Serdarević kao autor izložbe je predstavio sadržaj i poruke izložbene postavke.



Otvaranju izložbe su prisustvovali i zvanični predstavnici grada Minhena, ministarstva kulture, raznih nevladinih organizacija te ličnosti iz javnog i kulturnog života grada.



U Centru za mir podsjećaju da je uoči i tokom izgradnje Starog mosta izložbena postavka putovala po gradovima Evrope kao svojevrsna „mirovna misija“, na način da je snažno pozivala, promovirala i razvijala ideju mira, pomirenja i povezivanja pokidanih komunikacija među gradovima, regijama i ljudima, naročito na području Balkana.



Izložbena postavka svjedoči o snažnom zalaganju Centra za mir i njegovog osnivača i direktora, Safeta Oručevića, bivšeg gradonačelnika Mostara - da ponovna izgradnja Starog mosta i rekonstrukcija kompletne u ratu porušene historijske jezgre okupi ljude, gradove i države iz cijelog svijeta, a da novi Stari most trajno baštini ideju Spomenika mira koji će promovirati i afirmirati mirovne inicijative i okupljati ljude iz cijeloga svijeta. Upravo pod takvim kredom, Stari most i historijska jezgra uvrštene su 23. jula 2004.godine u raritetnu i neusporedivu riznicu kulturnog bogatstva svijeta, pod zastavom Unescoa.



Predstavnici Centra za mir su u oficijelnom dijelu otvaranja izložbe prenijeli pozdrave iz Grada Mostara i poručili da su uvjereni i saglasni sa organizatorima manifestacije i čvrsto vjeruju da susreti ljudi kroz kulturnu saradnju bez granica stvaraju dobre perspektive i neslućene mogućnosti u budućnosti.



- Kada je Stari most ponovno spojio obale rijeke Neretve i zasjao novim sjajem obnovljene kompletne historijske jezgre, bilo je potpuno jasno koliko sve građane Mostara i sa prostora bivše Jugoslavije, vezuje snažna emocija za ovaj most i njegovu simboliku povezivanja ljepote i trajnosti u istinskom ljudskom, arhitektonskom i vrijednosnom povezivanju Istoka i Zapada, koji su se zauvijek povezali na obalama rijeke Neretve u svoj svojoj ljepoti, maštovitosti i raskoši.



Takve plemenite ideje potekle sa Neretve danas najbolje potvrđuje činjenica da Stari most u Mostaru svake godine posjeti milion i više turista, sa svih kontinenata svijeta, motiviranih ljepotom i atraktivnošću cijele starogradske jezgre koja u istinskom skladu i harmoniji pomiruje i povezuje Istok i Zapad.



U Centru za mir zbog toga smatraju da se vrijedi stalno i iznova boriti za ljudske vrijednosti i norme koje prevazilaze religijske i etničke barijere. Otuda i njihova poruka: Nadamo se da će ovaj plemeniti napor i u vremenu pred nama uspješno postići svoje ciljeve, a Stari Most u Mostaru sve više postajati istinski simbol, zalog i spomenik mira, zajedničkog života i prosperiteta svih ljudi posebno u regiji Balkana, ali i susretanja svih ljudi svijeta.

(24SATA.INFO)