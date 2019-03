U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu. Na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja upozorava se u usjecima, kao i preko planinskih prevoja.

arhiv / 24sata.info

Za danas je najavljen početak radova na izgradnji kružnog toka na magistralnoj cesti M-18 Semizovac-Vogošća, na ulazu u Vogošću. Na toj dionici uspostaviti će se privremeni režim saobraćaja, koji će biti regulisan postavljenom saobraćajnom signalizacijom.



Radovi se izvode i u tunelu Vranduk na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila, gdje se saobraća jednom trakom naizmjenično. Povremeno je pojačana frekvencija vozila na toj dionici, zbog čega može doći do dužih zadržavanja.



Jednom trakom saobraća se i na magistralnim putevima M-14.2 Bosanski Šamac-Domaljevac i M-16 Banja Luka–Crna Rijeka u mjestu Dabrac, zbog izvođenja sanacionih radova.



Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.



Zbog radova u Hrvatskoj, do 17.04. zatvoren je GP Ivanica-Gornji Brgat (za vrijeme ove obustave, omogućen je prelaz pješaka i biciklista).



Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta GP Brčko-Gunja. Zbog radova u Hrvatskoj obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila na GP Bosanski Novi-Dvor, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.





Oprezno treba voziti po mjestimično mokrim ili djelomično vlažnim i skliskim kolnicima u većem dijelu Bosne i Hercegovine.



Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozorava se na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.



Zbog izvođenja radova na ulazu u Bugojno (most preko rijeke Vrbas) na dionici M-16.4 Novi Travnik - Bugojno, promet teretnih vozila preko 7t preusmjerava se na dionicu Bugojno - Donji Vakuf - Travnik.



Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizišta promet je u tunelu Igman preusmjeren u pretjecajnu traku.



Zbog izvođenja radova u tunelu Vranduk II na dionici M-17 Zenica - Nemila, promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.



Zbog oštećenja kolnika na dionici M-16 Prijedorska petlja - Klašnice, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom naizmjenično.



Zbog izgradnje naplatne postaje “Čatrnja” na autocesti Banja Luka - Gradiška, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.



Na dionici M-18 Brod na Drini - Šćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.



Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na: M-4 Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac, Teslić - Karuše, M-14.2 Šamac - Domaljevac, M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Dabrac), M-17 Tarčin - Konjic (Bradina), Tasovčići - Klepci (most preko rijeke Bregave i raskrižje M-17 i M-6) i M-18 Olovo - Kladanj (Karaula).



Zbog radova na R-418 Prozor - Tomislavgrad (dionica Podborsko raskrižje - Aćimići) promet je potpuno obustavljen. Alternativni pravac za osobna vozila je kroz naselje Sopot, dok se teretna vozila i autobusi preusmjeravaju preko Blidinja ili Bugojna.



Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji Šeher) zbog aktiviranja klizišta i pucanja vodovodne cijevi.



Zbog radova na razminiranju terena u blizini prometnice mogući su povremeni zastoji tijekom dana na M-1.8 Šićki Brod - Srebrenik u mjestu Potpeć.



Zbog izvođenja radova u Mostaru, obustavljen je promet u ulici dr. Ante Starčevića (od hotela “Ero” do raskrižja s ulicom Vokića i Lorkovića).



Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.



Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj do 17.04. obustavljen je promet na GP Ivanica - Gornji Brgat.



Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, obustavljen je promet na GP Bosanski Novi - Dvor.



Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na GP Brčko - Gunja, priopćeno je iz IC AMSBiH.





(FENA)