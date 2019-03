Centar za mir i multietničku saradnju iz Mostara večeras će za građane Grada Minhena, u Saveznoj državi Njemačkoj, i naše brojne sugrađane iz BiH i cijele regije ex-Jugoslavije koji žive tamo, prezentirati izložbu fotografija, „Stari most – Spomenik mira“, koja je između 2000. i 2004. godine, kada je Most, (nakon brutalnog rušenja u novembru 1993.godine) ponovno izgrađen, bila izložena u Beču, Zagrebu, Beogradu, Atini, Istanbulu, Sarajevu i Mostaru.

Izložba bogatog sadržaja postavljena je u kulturnom centru Gasteig u Minhenu, a na poziv tamošnje nevladine organizacij "Pomoć čovjeka čovjeku" (Hilfe von Mensch zu Mensch) i grada domaćina manifestacije. Izložbu će, u ime Centra za mir u Minhenu otvoriti poznati Mostarac , privrednik i aktivista Sergej-Sergio Šotrić . Šemsudin Serdarević kao autor izlozbe će predstaviti sadrzaj i poruke izložbene postavke.





Aktivisti Centra za mir ce razgovarati sa aktivistima minhenskog udruženja, našim iseljenicima a takođe se obratiti i medijima.



U Centru za mir podsjećaju da je uoči i tokom izgradnje Starog mosta izložbena postavka putovala po gradovima Evrope kao svojevrsna „mirovna misija“, na način da je snažno pozivala, promovirala i razvijala ideju mira, pomirenja i povezivanja pokidanih komunikacija među gradovima, regijama i ljudima, naročito na području Balkana. Izložbena postavka svjedoči o snažnom zalaganju Centra za mir i njegovog osnivača i direktora, Safeta Oručevića, bivšeg gradonačelnika Mostara - da ponovna izgradnja Starog mosta i reonstrukcija kompletne u ratu porušene historijske jezgre okupi ljude, gradove i države iz cijelog svijeta a da novi Stari most trajno baštini ideju Spomenika mira koji će promovirati i afirmirati mirovne inicijative i okupljati ljude iz cijeloga svijeta. Upravo pod takvim kredom, Stari most i historijska jezgra uvrštene su 23.jula 2004.godine u raritetnu i neusporedivu riznicu kulturnog bogatstva svijeta, pod zastavom Unescoa.



Predstavnici Centra za mir će u oficijelnom dijelu otvaranja izložbe, večeras u Minhenu, prenijeti pozdrave iz Grada Mostara i poruciti organizatorima.:



„Mi smo uvjereni i saglasni sa organizatorima manifestacije i čvrsto vjerujemo da susreti ljudi kroz kulturnu saradnju bez granica stvaraju dobre perspektive i neslućene mogućnosti u budućnosti. Takođe smo uvjereni da Dani Balkana u Minhenu, jesu mjesto susreta, inspiracije, kulture i radosti, u okviru koje i mi želimo doprinositi da se promoviše dijalog između kultura i različitog načina života svih ljudi na Balkanskom poluostrvu. Upravo raznoliki kulturološki načini života i čine ukupnu fascinaciju Balkana, i cijele Evrope, kao i sličnosti kultura i običaja, koje čine sjajno jedinstvo u njihovoj interakciji. Za nas, u Centru za mir u Mostaru, bilo je izuzetno važno što smo u periodu iza rata u Bosni i Hercegovini, bili inicijatori i kreatori ideje da Grad Mostar pozove brojne zemlje-prijatelje da pomognu ponovnu izgradnju u ratu porušenog Starog mosta na rijeci Neretvi, nakon što je duže od vijekova spajao obale Neretve i ujedinjavao sve ljude Mostara i ovog dijela Bosne i Hercegovine. Činili smo to kao krupan zalog pomirenju naroda i svih građana, obnovi suživota, vraćanja povjerenja i ponovnog ujedinjenja Grada Mostara u razumijevanju i opraštanju.



Ponovnom izgradnjom Starog mosta, kao Svjetskog spomenika mira, izgrađenog uz podršku velikog broja zemalja i prijatelja grada Mostara i Bosne i Hercegovine, mi odlučno nastavljamo graditi ljudske vrijednosti i norme koje prevazilaze religijske i etničke barijere. Nadamo se da će ovaj plemeniti napor, u vremenu pred nama, uspješno postići svoje ciljeve a Stari Most u Mostaru, sve više postajati istinski simbol i zalog mira, zajedničkog života i prosperiteta svih ljudi posebno u regiji Balkana, ali i susretanja svih ljudi svijeta“ - poručeno je iz Centra za mir Mostar.



U Centru za mir u Mostaru podsjećaju na trajne vrijednosti zalaganja najvećeg broja građana ovog grada, bez obzira na etničku i religijsku pripadnost, da se uz pomoć i podršku cijelog svijeta ponovno vrati život ovom prelijepom Mostu, uz sve one druge vrijednosti koje je pet vijekova gradio u dušama svojih građana svih nacionalnosti i vjeroispovijesti. Cijeli projekat kreiran je u periodu između 1996. i 2004. godine, uz ideju da to bude istinski simbol oko kojeg će se okupiti svi narodi u BiH i mnoge prijateljske zemlje. Takvu ideju podržali su u startu UNESCO i Svjetska banka (World bank), kao i brojne zemlje i lideri koji su pozvani kako bi ovaj projekat iz malog Grada Mostara, postao i službeno – međunarodni projekat mira, pomirenja i zajedničkog života u multietničkom okruženju ovog Grada, Bosne i Hercegovine i cijele regije.



Kada je Stari most ponovno spojio obale rijeke Neretve i zasjao novim sjajem obnovljene kompletne historijske jezgre, bilo je potpuno jasno koliko sve građane Mostara i sa prostora bivše Jugoslavije, vezuje snažna emocija za ovaj most i njegovu simboliku povezivanja ljepote i trajnosti u istinskom ljudskom, arhitektonskom i vrijedonosnom povezivanju Istoka i Zapada, koji su se zauvijek povezali na obalama rijeke Neretve u svoj svojoj ljepoti, maštovitosti i raskoši.



Takve plemenite ideje potekle sa Neretve danas najbolje potvrđuje činjenica da Stari most u Mostaru svake godine posjeti milion i više turista, sa svih kontinenata svijeta, motiviranih ljepotom i atraktivnošću cijele starogradske jezgre koja u istinskom skladu i harominiji pomiruje i povezuje Istok i Zapad. U Centru za mir zbog toga smatraju da se vrijedi stalno i iznova boriti za ljudske vrijednosti i norme koje prevazilaze religijske i etničke barijere. Otuda i njihova poruka: Nadamo se da će ovaj plemeniti napor i u vremenu pred nama uspješno postići svoje ciljeve a Stari Most u Mostaru, sve više postajati istinski simbol, zalog i spomenik mira, zajedničkog života i prosperiteta svih ljudi posebno u regiji Balkana, ali i susretanja svih ljudi svijeta.

