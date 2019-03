Profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu fra Ivo Marković je na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, govoreći o temi "BiH u kontekstu islamsko-kršćanskih odnosa“, kazao da BiH živi u blagoslovljenom trenutku i ima šansu da se najpozitivniji odnosi, razvitak odnosa između kršćanstva i islama, prelamaju upravo ovdje u BiH te bi nas to, kaže, trebalo odrediti.

Foto: AA

Rekao je da su odnosi između kršćana i muslimana traumatični, te da su kršćani i muslimani "već 14 stoljeća bolesni od religiozne traume koja nastaje nastankom religije".



Ocijenio je da od nastanka islama u sedmom stoljeću, nikada tokom 14 stoljeća kršćani nisu ozbiljno pogledali što je islam i tko su muslimani, te šokirani širenjem islama odgovarali su samo napadima i ratovima.



S druge strane, dodao je fra Ivo Marković, kada se islam pojavio rekao je da priznaje svu dosadašnju objavu i kršćanstva i židovstva, ali tim priznanjem ih i dokida. I muslimani se, kaže on, već 14 stoljeća čude zašto se kršćani ne obrate na islam te se i osjećaju u tome superiorni.



- Stoga, refleksije na Bosnu i Hercegovinu mogu biti iz perspektive prošlosti užasne. Međutim, tvrdim da mi živimo u blagoslovljenom trenutku, jer ovakvi odnosi nakon 14 stoljeća moraju se kopernikanski zaokrenuti - istakao je fra Ivo Marković.



Uskoro će polovica čovječanstva biti, kako je kazao, muslimani i kršćani i "moramo preuzeti odgovornost za svijet, a ovakvim odnosima ne možemo".



Fra Ivo Marković naglašava da ono što je potrebno je vizija, a već se rađa neizmjeran broj odgovornih kršćana i muslimana. Rade na zbližavanju i stvara se nova vizija, "a ta vizija moćna i snažna treba nam da ne gledamo na sadašnjost iz ovih konflikata prošlosti, nego iz nadahnuća budućnosti".



Odgovarajući na novinarska pitanja, fra Ivo je komentirao i nedavnu presudu Radovanu Karadžiću i naglasio da bi bilo normalno i pametno da ljudi priznaju zločin, da priznaju žrtvu, te tako stvore kvalitetan i korektan odnos prema žrtvi.



- Ovdje bi trebalo temeljno da dođe do kajanja. Upravo bi religije tu mogle pomoći. Ako se čovjek stavi pred Boga, prvo se kaje a onda se moli da bude kvalitetniji, da živi punijim životom. Stoga bi presuda trebala biti novi početak triježnjenja, a na svim stranama ima ljudi koji će tako započeti - kazao je on.



Zaključio je da oni koji su na strani zla, koji su destruktivni, ne mogu trajati i oni će politički svakako vrlo brzo propasti. Iako teže da razbiju BiH, ipak se u Bosni i Hercegovini, smatra fra Ivo, rađaju revoltirane nove snage koje malo pomalo preuzimaju dinamiku društvenog života.





