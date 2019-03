Izrada unikatnog nakita velika je ljubav 23-godišnje Nine Mučibabić iz Bugojna, studentice završne godine Kompjuterskih nauka i inžinjeringa na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu i organizatorice "Sarajevo QA Crew“.

Foto: FENA

-Još kao djevojčica pravila sam prstenove od papira i plastelina, a kao tinejdžerka počela da izrađujem pravi nakit, koristeći specijaliziranu masu za modeliranje - polimernu glinu. I nakon srednje škole, nastavila sam se baviti ovim hobijem, koji me uvijek činio jako sretnom - kazala je u razgovoru za Fenu.



Priznaje da u proteklim godinama eksperimentirala raznim tehnikama i koristila različite materijale, i da trenutno najviše koristi kristalnu smolu, te u manjoj mjeri polimernu glinu.



Danas ima svoj brend ni.nakit, koji je namijenjen svima koji žele imati "unikatne i razigrane komade nakita, i komadić prirode sa sobom“.



Smatra da je, upravo to, najveći razlog što nakit koj izrađuje privlači pažnju, naročito korisnika društvenih mreža, i što ne podliježe sezonskim trendovima.



-Kristalna smola je, zapravo, stakloplastika. Postoje razne vrste, a ona koju koristim je dvokomponentna i miješa se u tačno propisanim mjerama, tako da joj treba 24 sata da se osuši. Volim je, jer je prozirna i omogućava mi da u nju ”zarobim” bilo koji objekt. Razne biljke, a posebno tratinčice i ruže različitih boja u smoli, dosad su često bile prisutne u mojim kolekcijama. Takav nakit je postao zaštitni znak brenda ni.nakit – priča ova svestrana Bugojanka.



Svoju posljednju kolekciju nakita nazvala je "Začin života“ i da je ona drugačija od svih prethodnih, s obzirom da je u kristalnu smolu stavila začine - biber, cimet, vegetu, origano, mljevenu papriku, zvjezdasti začin i druge.



-Ubacila sam još neke neobične i nesvakidašnje elemente, ustvari nešto što mnogi ne očekuju da mogu vidjeti u nakitu, pa su tako nastali prstenovi, naušnice i ogrlice od kristalne smole u kombinaciji sa šećerom, chia sjemenkama, kafom, kokosom, kriškom limuna, kokicama, makaronima ... - pojasnila je.



Što se tiče polimerne gline, u izradi nakita koristi "fimo" masu, za koju kaže da je njena prva ljubav, kada su u pitanju materijali koje koristi u radu.



-Karakteristična je po tome što je jako mekana, poput plastelina i kada hoću da finaliziram njenu formu, nakon što je oblikujem onako kako želim, pečem je u rerni na tačno određenoj temperaturi - istaknula je.



Dodaje da je u 2009. primila prvu narudžbu kupca nakita, koji je do tada pravila, uglavnom za sebe, i da je sretna što je ostvarila saradnju s poznatim sarajevskim umjetnikom Omarom Krasnićem, s kojim ima zajedničku kolekciju nakita "OMNIA“ .



-Kao mladom kreativcu, on mi je pomogao da dobijem svoje prodajno mjesto, i omogućio da moj nakit pronađe put do novih kupaca. To je za mene bio veliki podsticaj da nastavim raditi ono što volim – kazala je.



Na kraju, ističe da će se idućeg ljeta navršiti punih deset godina otkako se bavi izradom nakita i poslom koji je "najbolja potvrda da se ljubavlju i trudom može postići mnogo toga, i da od hobija može nastati uspješan mali biznis“.



-Želim da ohrabrim sve ljude da vjeruju u sebe, da se konstantno trude i svakodnevno rade, i da ne pokleknu pred problemom koji se obično pojavi svaki put kada želimo da se popnemo na neku novu stepenicu. Neka ne gube nadu u ostvarenje svog cilja - poručuje ova mlada dizajnerica i vlasnica sve popularnijeg brenda ni.nakit Nina Mučibabić.





(FENA)