U Bosni i Hercegovini se nastavlja trend povećanja broja ovisnika o kockanju što i nije neko iznenađenje s obzirom na to da BiH ima najviše kladionica u Evropi u odnosu na broj stanovnika, kazao je u izjavi za Fenu voditelj Kluba liječenih ovisnika o kocki (KLOK) iz Mostara, spec. traumatske psihologije prof. Marko Romić.

Upozorio je također da BiH po broju ovisnika prednjači u regiji te da u posljednje vrijeme sve veći broj žena traži pomoć zbog ovisnosti o kockanju.



Raspon godina žena koje imaju problem s kockanjem kreće se od 20 pa sve do 75 godina.



- Imali smo primjer jedne starice (75 godina) koja je cijelu svoju mirovinu, zarađenu u inozemstvu, trošila na bingo u kladionicama. Ona bi u jednom danu potrošila cijelu mirovinu koja je iznosila negdje oko 1.500 maraka, a kad više nije znala kako izaći iz tog problema, počela je da razmišlja o samoubojstvu – kazao je Romić.



U svojoj dugogodišnjoj karijeri voditelj Kluba KLOK susretao se s raznim ovisnicima o kockanju, od onih koji su pronevjerili višemilijunske svote državnog novca, do onih kojima su lihvari zbog ogromnih dugova otimali djecu.



- Ovisnik o kocki, koji je bio na liječenju, prokockao je više od milijun maraka državnog novca zbog čega je završio i u zatvoru. Mnogo je takvih slučajeva u kojima ovisnici na kocku troše novac koji im ne pripada, odnosno novac državnih i privatnih firmi – naglašava Romić.



Po njegovim riječima, bilo je situacija i kad su kamatari otimali djecu kako bi njihovi roditelji vratili dugove.



- Imao sam slučaj u kojem su jednom muškarcu kamatari oteli malodobnu djecu kako bi ga prisilili da vrati dug. Dug su na kraju vratili njegovi roditelji koji su rasprodali cijelu svoju imovinu da spase unuke – kazao je Romić.



Istaknuo je kako se češće kockaju osobe boljeg materijalnog stanja i da među njima ima jako puno 'uglednih građana', kao i liječnika, inženjera i sl.



- U svojoj sam se karijeri susretao i s lokalnim tajkunima koji su, nakon što su potrošili milijunske iznose na kocku, završili na ulici – ustvrdio je Romić.



Po njegovom mišljenju, u kocku se ulazi najviše iz znatiželje, a kockari su, što više gube, uvjereniji u dobitak.



- Većinu privuče neka početnička sreća, a mnogi od njih kockaju dok ne dođu do samoga dna. Tada su potrošili sve što su imali i upali u dugove koje ne mogu vratiti. U svemu tome najviše ispaštaju njihove obitelji pa kockari nerijetko razmišljaju i o samoubojstvu, a neki su se nažalost i ubili – ističe Romić.



Dodaje da su muškarci najviše ovisni o sportskom klađenju i utrkama, aparatima i ruletu, a žene o bingu.



- Kroz Klub KLOK u devet godina prošlo je 830 muškaraca, no samo su rijetki, njih 115, prošli cijeli tretman te se vratili normalnom životu - kazao je Romić i zaključio da pomoć u spomenutom klubu sve više traže žene, kao i kockari iz cijele regije.





