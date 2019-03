Ljubuški slapovi Kravica, koji spadaju u jednu od najboljih ljetnih hercegovačkih destinacija, uskoro bi trebali dobiti vidikovac.

Foto: 24sata.info

Kako je istaknuto, ova ideja je sklop šire ideje infrastrukturnih projekata koji se tiču lokaliteta Kravica.



– Izgradnja vidikovca, novih suhozida, proširenja ili obnove infrastrukturalnih kapaciteta predmet je izrade idejnog projekta koji će sustavno obuhvatiti šire područje lokaliteta Kravica. U tom smislu, njegova pozicija ili tehničke pojedinosti bit će poznate po završetku dokumentacije – kazao je Nikica Vučić iz JP Parkovi Ljubuški.



Osim izgradnje spomenutih objekata, Kravica bi trebala dobiti i videonadzor, a to, kako je istaknuto, neće utjecati na ovogodišnju cijenu ulaznica.



Cijena za odrasle je osam maraka, a četiri marke za učenike od sedam do 18 godina u periodu od 1. listopada do 31. svibnja.



Od 1. lipnja do 1. ožujka cijena za odrasle je viša za dvije, a za učenike za marku.



Inače, ovaj hercegovački biser svake godine privlači sve veći broj turista iz svih zemalja svijeta.



Posebno atraktivna Kravica postaje tijekom ljeta s obzirom na to da velik broj turista sa susjednog Jadrana dolazi posjetiti ovaj biser.



Osim niza ugostiteljskih ponuda, turisti na Kravici uz prirodne ljepote mogu uživati i u vožnji čamcem, kupanju, plivanju, te šetnji i razgledavanju prirode.





(FENA)