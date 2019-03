Bivši pripadnici britanskog bataljona UNPROFOR-a, koji su tokom rata boravili u Goraždu, ponovo su u posjeti tom gradu za koji ih kako kažu vežu posebne uspomene.

Foto: FENA - 24sata.info

Čuvajući sjećanje na prošlost nastoje doprinijeti i boljoj budućnosti kroz pomoć koju dodjeljuju školi u Goraždu. S tim ciljem osnovali su i Udruženje „Goražde Children Fondation“.

Britanski veterani predvođeni kapetanom Morisom Evlinom Baftonom (Maurice Evlyn-Bufton), ovoga puta u Goražde su stigli nakon oko 80 km vožnje na biciklima, u pratnji učenika OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ i članova Biciklističkog kluba Goražde.

Prethodno su odali počast četvorici kolega poginulih tokom misije u nekadašnjoj Zaštićenoj zoni UN-a.

Ističu da ovakvim posjetama održavaju sjećanja na prošlost i svoje kolege koji su ovdje izgubili svoje živote ali istovremeno nastoje doprinijeti boljoj budućnosti posebno djece Goražda koji, kako kažu, zauzima posebno mjesto u njihovom srcu.

- Vratili smo se ovdje 2012. godine zajedno sa još 17 drugih vojnika kako bi obišli spomenike vojnicima koji su poginuli na ovim prostorima, tada smo posjetili ovu školu, obišli učionice. Učenici su tada pripremili posebnu pjesmu u znak zahvalnosti britanskim vojnicima koji su pomagali Goraždu za vrijeme rata, što nas je jako dirnulo. Pitali smo direktoricu šta možemo učiniti da pomognemo djeci odnosno obrazovanju u ovoj školi. Rekla je da želi da djeca nauče engleski jezik. Obećao sam da ćemo učiniti sve da im stvorimo uslove i takođe da ću njihovo igralište pretvoriti u igralište snova, što se na kraju i ostvarilo – kazao je Maurice Evlyn-Bufton, predsjednik „Goražde Children Fondation“ koji je u Goraždu već četvrti put.

Potrudio se i život u opkoljenom Goraždu sačuvati od zaborava te je prošle godine izdao i knjigu

„Donkey Mail and Bully Beef“ koja je danas promovisana u ovom gradu.

- Knjiga je nastala na nagovor moje majke. Njen savjet je bio da napišem knjigu u vidu dnevnika, na što sam joj odgovorio da ja nemam dnevnik koji sam vodio u toku rata. Ona mi je potom rekla da je sačuvala sva pisma koja sam joj slao tokom rata po datumima, i tako je nastala knjiga. Ja imam privilegiju da sarađujem s ljudima širom svijeta gdje imam klijente tako da sam u Londonu organizirao donatorsku večera vezana za ovu knjigu, a sav novac od njene prodaje ide za Fondaciju i ovu školu. Naravno da se i u to ratno vrijeme moglo učiniti više, ali prošlost je iza nas a na nama je da budućnost učinimo što boljom. Ako pogledamo unazad, ovo što se desilo u BiH, a BiH je dio Evrope, moramo se potruditi da nam to svima bude lekcija, kako se to više nikad ne bi ponovilo u bilo kojem dijelu Evrope – kazao je Bufton.

Jasmina Djana, direktorica Osnovne škole „Fahrudin Fahro Baščelija“ ističe da su ovoj školi neizmjerno zahvalni veteranima iz Britanije

- Oni su 2015. godine kada su trčali maraton do Goražda, školi donirali 55.000 KM od toga smo izgradili ovaj savremeni teren u dvorištu škole, renovirali kabinet engleskog jezika i cijelu školu umrežili internetom, tako da smo im zaista neizmjerno zahvalni u tom finansijskom dijelu. Moram istaći da nas posebno fascinira njihova emocionalna veza za Goražde i koliko im znači da nas na neki način obraduju – istakla je Djana.

