U Bosni i Hercegovini sutra će biti sunčano vrijeme.

ilustracija / 24sata.info

U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne bit će s maglom ili sumaglicom. Puhat će slab vjetar uglavnom istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 1 do 6, na jugu od 6 do 11, a dnevne od 16 do 23 stepena.

U BiH u ponedjeljak, 25. marta, bit će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana i u večernjim satima doći će do porasta naoblake što će u Bosni usloviti kišu u nižim područjima, a u višim snijeg. Jutarnje temperature od 3 do 8, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 16 do 22 stepena.

U BiH u utorak, 26. marta, preovladavat će pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima doći će do postepenog smanjenja oblačnosti. U jutarnjim satima u nizinama Bosne bit će s kišom ili susnježicom, a u višim sa snijegom.

U ostatku dana slaba kiša ili susnježica padat će u nizinama centralne, istočne i zapadne Bosne, a u višim snijeg. U Hercegovini slaba kiša padat će tokom poslijepodneva. Jutarnje temperature od -2 do 4, na jugu od 5 do 10, a dnevne od 3 do 9, u Hercegovini, Posavini i Krajini od 8 do 13 stepeni.

U srijedu 27. marta, će u Posavini i Krajini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku BiH bit će pretežno sunčano. Jutarnje temperature od -4 do 2, na jugu od 1 do 6, a dnevne od 5 do 11, na jugu od 11 do 15, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(FENA)