Vremenski uvjeti jutros su povoljni, a promet vozila slab do umjeren. Na brojnim dionicama učestali su sitniji odroni, tako da se savjetuje opreznija vožnja.

Foto: 24sata.info

Na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk II, saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju. Tokom dana, zbog pojačanog prometa vozila, moguća su duža zadržavanja na toj dionici.

Jednom trakom saobraća se i na magistralnim putevima M-16 Banja Luka–Crna Rijeka (u mjestu Dabrac) i M-14.2 Bosanski Šamac-Domaljevac, gdje su u toku sanacioni radovi, dok je za teretna vozila preko 7 tona ukupne mase na snazi zabrana saobraćaja na magistralnom putu M-16.4 Novi Travnik-Bugojno (zbog radova na rekonstrukciji mosta na ulazu u Bugojno).

Zbog održavanja 3.mostarskog polumaratona danas od 09.00 do 11.30 sati doći će do obustave saobraćaja na relaciji od mosta Vojno (Potoci) prema Mostaru, kao i u gradu Mostaru. Apeluje se na građane Mostara, kao i sve one koji su namjeravali posjetiti taj grad, da se danas u pomenutom terminu, što manje kreću gradom svojim vozilima, kako bi izbjegli duže zastoje.

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Od ponedjeljka 25.03. do 17.04. zbog radova u Hrvatskoj, zatvara se GP Ivanica-Gornji Brgat (za vrijeme ove obustave, bit će omogućen prelaz pješaka).

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta GP Brčko-Gunja. Zbog radova u Hrvatskoj obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila na GP Bosanski Novi-Dvor, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.

(FENA)