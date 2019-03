Saša Trivić, simpatizer ratnih zločinaca i četnika kojima je dao javnu podršku, ali i vlasnik lanca pekara “Manja”, i nakon što je zbog svojih stavova naišao na osudu svih ljudi koji poštuju pravo, pravdu i imaju iole morala i svijesti, nastavio je s uvredljivim rječnikom na svom Twitter nalogu.

Foto: Avaz

Sada, kada je razotkriveno da ovaj poduzetnik, koji se bogati i živi i od novca čestitih Sarajlija, među kojima je veliki broj onih kojima su pod komandom zločinaca i monstruma ubijeni i najbliži članovi porodica, veliča upravo krvnike koji su ubijali našu djecu, majke, očeve, braću, prijatelje, on pokušava napraviti zamjenu teza, pa od sebe pravi žrtvu.

Suočen s brojnim osudama, kritikama i revoltom, koji će zasigurno prerasti u bojkot njegovih pekara širih razmjera, Trivić se ne kaje niti izražava žaljenje što se svrstao na stranu četnika i zlikovaca koji su ubijali nevine ljude, nego žali „što se ovdje rodio“.

- Postoje dani kada poželiš da se nisi ovdje rodio. I Andićevi (vjerovatno misli na Andrića, op. a.) opisi tamnog vilajeta su „tanki“ koliko je on ustvari taman – napisao je Trivić.

Premda su se iz pekare „Manja“ na zvaničnoj stranici izvinili korisnicima koje su uvrijedile Trivićeve objave, nejasno je ko se može izviniti u njegovo ime, kada je iz dokumenta o vlasničkoj strukturi vidljivo da su vlasnici firme „Krajina klas“ u okviru koje djeluje pekara, Saša Trivić i njegova supruga Biljana.

Trivićev tvit komentirala je i Pejka Medić, direktorica BH Radija 1, državnog, bosanskohercegovačkog radija. Medić je već nekoliko godina na čelu BH Radija 1. No, nije se radom niti nekim postignućem u ovom mediju do sada istakla i vjerovatno niko za nju ne bi ni čuo da na sebe nije skrenula pažnju time što je ranije, također javno, na društvenim mrežama podržavala presuđene, dokazane ratne zločince Ratka Mladića i Radovana Karadžića.

- Već viđen scenario. Očekivala sam ovo još ranije, jer o tebi u federalnom SA pričaju naveliko da si četnik od otvaranja pekare. Ja kifle i kolače kupujem u Lukavici i nema boljih – napisala je Medić Triviću.



On joj je na to napisao:



- Hvala, koliko se sjećam, i ti si preživjela slično.







Jedina istina



Zarad istine, Medić nesmetano veliča zločince godinama i zato je "nagrađena" direktorskom pozicijom na Državnom radiju. Vjerovatno bi Trivić htio da i nju i njega još nagradimo zbog toga što veličaju one koji su nas klali i ubijali i u konačnici htjeli i istrijebiti. O tome postoji pravomoćna presuda krvniku Radovanu Karadžiću, osuđenom ove sedmice u Hagu na doživotnu kaznu za sve ono što veličaju Trivić i Medić. To je jedina prava istina koja će ostati zapisana u historiji.



Nakon ovakvih javnih objava, naročito Medić, još jednom se pokazalo koliko je Bosni i Hercegovini neophodan zakon o zabrani veličanja zločinaca. Istovremeno, premda nema zakona koji bi sankcionirao veličanje zločinaca, što samim tim podrazumijeva i veličanje svega onoga što su ti zločinci napravili, moraju u Bosanskohercegovačkoj radio-televiziji (BHRT), koja je javni servis svih građana ove zemlje i koji plaćaju taksu za tu televiziju, iznaći način da poštede građane bolne i sramne spoznaje i činjenice da plaćaju i direktoricu BH Radija koja je veliki simpatizer i fan zločinaca.



Poštivanje građana



Jer ne može niko građane ove zemlje koji su preživjeli neviđenu golgotu primoravati da plaćaju one koji veličaju zločince koji su kreatori i izvršioci najmonstrouznijih zločina.



Pejka Medić je, inače, na poziciju na kojoj je sada došla na prijedlog SDS-a, a imenovana je uz pomoć poslanika SDA u Parlamentu BiH.



I premda izvori bliski Medić kažu da se ona druži s velikim brojem Bošnjaka i da joj promocija ratnih zločinaca služi samo kao pokušaj dodvoravanja ranije SDS-u, a sada SNSD-u da ostane na dobro plaćenoj poziciji direktorice, ipak treba ukazati na njene stavove. Bili oni samo prividni ili istinski.

(Avaz)