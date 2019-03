Povodom Svjetskog dana voda, Odjel za vode Grada Beča pripremio je infografiku sa najvažnijim hidro-brojkama za taj grad. Kako bi pitka voda sa Alpi, dakle sa udajenosti od 150 do 180 kilometara stigla do Beča, potrebno joj je 24 do 36 sati.

Foto: 24sata.info