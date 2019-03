Regionalna saradnja ključna je za postizanje sigurnosti u regionu zapadnog Balkana koji je opterećen teškom prošlošću što nerijetko uzrokuje političke tenzije, zbog čega je važno iskoristi sve kanale komunikacije za postizanje bolje kooperativnosti.

Istaknuto je to danas u Sarajevu na sastanku Radne grupe Evropske unije za zapadni Balkan (EU COWEB) i učesnica Procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi (SEECP), čija je osnovna tema upravo jačanje regionalne saradnje i uspostava bolje sinergije između regionalnih inicijativa i Evropske unije.



Sastankom predsjedava BiH kao predsjedavajuća SEECP-a i Rumunija kao predsjedavajuća EU, a učestvovat će predstavnici zemalja članica EU, učesnica SEECP-a, Komisije EU, Evropske službe za vanjske poslove i Vijeća za regionalnu saradnju (RCC).



Skup je upriličen na nivou direktora za zapadni Balkan članica Evropske unije i političkih direktora EECP-a u okviru predsjedavanja Bosne i Hercegovine SEECP-om i predsjedavanja Rumunije Evropskom unijom, i prvi je to put da je organiziran u ovakvom kapacitetu.



Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak kazao je na otvaranju skupa da je ovo jedan od najvažnijih događaja u okviru bh. predsjedavanja SEECP-om, a boravak učesnika trebao bi biti u cilju dobijanja kandidatskog statusa za članstvo BiH u EU do kraja ove godine.



No, šef bh. diplomatije podvlači da postizanje tog cilja ne znači kraj puta koji BiH treba da prođe, jer je najvažniji procesa pridruživanja period između dobijanja kandidatskog statusa i punopravnog članstva, kada država treba raditi na jačanju institucija.



- U ovoj zemlji ništa nema tako širok konsenzus kao pogled prema bh. evropskoj budućnosti. Pozvao sam sve zemlje članice da nam pomognu u dostizanju potrebnih standarda u jačanju institucionalnih kapaciteta kako bi se omogućio bolji život bh. građana - naglasio je Crnadak.



Smatra da je BiH najpotrebnija podrška u dostizanju većeg nivoa vladavine prava jer je BiH država koja nema procesuiran niti jedan slučaj korupcije na visokom nivou, a pozvao je učesnike skupa i da obrate pažnju na izvještaj OSCE-a o prošlim izborima u BiH za koji je kazao da je zabrinjavajući, jer je pokazao da "u BiH nema slobode izbora".



Zadužena za regionalnu saradnju u Ministarstvu vanjskih poslova Rumunije Antoaneta Barta ocijenila je da je ova zemlja spremna pomoći BiH na njenom putu ka EU i podijeliti svoja iskustva.



Današnji sastanak prilika je za razmjenu mišljenja u pogledu evropskog puta zemalja zapadnog Balkana, s akcentom na naredne korake u tom pravcu.



