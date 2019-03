Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) prošle je godine plasirala u Bosni i Hercegovini nekih 200 miliona eura. Ove godine investirat će novih 300 miliona eura.

- To je rast od 50 posto. Zadovoljni smo radom bh. institucija i zainteresirani da dalje ulažemo - kaže u razgovoru za „Dnevni avaz" generalni sekretar EBRD-a Enzo Quattrociocche.



On je ovosedmičnu posjetu BiH realizirao u okviru priprema za i veliki samit EBRD-a koji će početkom maja biti održan u glavnom gradu BiH.



- Riječ je o važnom godišnjem skupu koji okuplja čelnike EBRD-a. Ovdje sam s domaćinom, Vijećem ministara BiH, potpisao Memorandum o razumijevanju. Skup će biti održan 7, 8. i 9. maja. Bosna i Hetrcegovina i zapadni Balkan za nas su izuzetno važni. Prošle smo godine u šest država ovog regiona investirali 1,1 milijardu eura. Ove godine uložit ćemo najmanje još toliko. U BiH smo 2018. investirali 200 miliona, a ove godine planiramo još 300 miliona eura. Radi se o znatnom porastu ulaganja u vašu zemlju - ističe Quattrociocche.



Upitan kuda taj novac ide, on odgovara da su u prvom redu to infrastrukturni projekti te sektor energetike.



- Koridor 5C jedan je od ključnih projekata. No, ulažemo i u infrastrukturu u naseljima. Vrlo smo ponosni na ulaganja u Toplanu u Zenici. Ona je radila na ugalj i bila izvor znatnog zagađenja. Investirali smo novac kako bi se trošio plin. Ponosni smo na to ostvarenje. U scktoru energetike takoder ulažemo u infrastrukturu. Istakao bih i značajna ulaganja u mala i srednja preduzeća - navodi generalni sekretar EBRD-a.



Pojasnio je da su ta preduzeća kičma ekonomije regiona i Banci su jedan od prioriteta za daljnja ulaganja u njih.

