Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona (USK) od danas je u stalnom zasjedanju, s obzirom na to da se u narednom periodu očekuje novi priliv migranata i izbjeglica.

Arhiv / 24sata.info

- Ovu smo odluku donijeli, jer sve informacije potvrđuju kako će dolaskom ljepšeg vremena doći i do značajno veće mogućnosti priliva novog broja migranata i izbjeglica. Također, na današnjem zasjedanju smo odlučili i zvanično od Vijeća ministara BiH i ostalih nadležnih državnih institucija zatražiti hitni sastanak u Sarajevu, s obzirom na to da još uvijek nemamo zvanične potvrde o preuzimanju kontrole i nadzora nad ovdašnjim prihvatnim centrima, niti o nekim konkretnim potezima Vijeća ministara ili Službe za poslove sa strancima BiH - rekao je premijer USK Mustafa Ružnić.



Na današnjem sastanku ove Operativne grupe istaknuto je i kako je već pojačan policijski nadzor na području grada Bihaća.



- Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP -a) USK od danas je bogatije za 49 novih policijskih službenika, što će nam omogućiti pojačani policijski nadzor grada Bihaća. To ćemo raditi u četverobrigadnom sistemu, što nije zabilježeno sigurno i više od deset godina. Naredio sam i slanje u ispomoć policijskih službenika s područja Cazina i Bužima - riječi su policijskog komesara Muje Koričića.



Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić insistira na tome da se i dalje poštuju predviđeni smještajni kapaciteti u privremenim prihvatnim kampovima u Bihaću, naročitom kada su u pitanju osobe smještene u Biri.



- Bihać je najviše na udaru i zato tražim od Operativne grupe da ostane pri odluci o limitiranju broja smještenih migranata i izbjeglica ovdje. Bira je trebala biti privremeno rješenje dok se ne adaptira Prihvatni centar „Borići“, pa možemo barem zahtijevati da se taj kapacitet svede na prihvatljivih 1200 smještenih osoba, te da se u dogledno vrijeme ti ljudi izmjeste van središta grada. U ovim okolnostima moramo biti maksimalno humani, ponašati se ljudski, ali moj prioritet je zaštita građana Bihaća. Moram ponoviti da nismo i nećemo dati saglasnost za otvaranje nekog novog prihvatnog centra - dodao je Fazlić.



Potvrđeno je i da će Kantonalna uprava za inspekcijske poslove USK pojačati nadzor nad ilegalnim pružanjem smještaja migrantima i izbjeglicama, te da se od Međunarodne organizacije za migracije (IOM) potražuju sredstva za pružanje usluga medicinske pomoći u domovima zdravlja i Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“.

(FENA)