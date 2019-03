Pripadnik selefijskog pokreta inicijala H. Č. ranije je za Žurnal potvrdio da je sarađivao sa hrvatskim obavještajcima. Da je navedena osoba poznata Sigurnosno-obavještajnoj agenciji Hrvatske potvrdio je danas i direktor ove agencije Daniel Markić.

"Ukazali smo na osobu koja je za nas bila suspektna, prepuštam njima da se izjasne. Mi smo sa H.Č. razgovarali, mi znamo tko je on", rekao je Markić.



"Šokantno je ono što se tamo događa... Nije mi jasno što se dogodilo tamo, imali smo suradnju s Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH (OSA), oni su naš sugovornik u BiH. Nadam se da će se to razjasniti. Negiram tu aferu. Do dana objave 'afere' bio sam uvjeren da dobro surađujemo...".



Komunicira li sad s OSA-om, upitan je. "Nadam se da će se to pozitivno razriješiti i zato sad ne bih o tome".



Pripadnik selefijskog pokreta H. Č. iz Zenice, prema navodima Žurnala, skoro četiri mjeseca sarađivao je sa hrvatskim obavještajcima.



Prilikom vrbovanja prijetili su mu zabranom ulaska u Hrvatsku, pa čak i zatvorom pod optužbom da je prijetnja za nacionalnu sigurnost.



Tražili su da izradi lažni profil, na kojem će pisati hvalospjeve na račun ISIL-a, da se poveže sa određenim ljudima. Prijetili su mu porodicom. Odustao je kada su u aprilu prošle godine tražili da prenese iz Doboja ruksak oružja koje je trebao odnijeti u mesdžide, kazao je H. Č za Žurnal.



H. Č. nije jedini kojemu je, navodno, Sigurnosno-obaveštajna služba pristupila. Sabahudin Jašarević u Zagrebu je radio i živio 14 godina.



Nikada, do oktobra prošle godine, nije imao problema sa produžavanjem boravka. No onda su ga, kaže, pozvali iz SOA-e. Tražili informacije o ratu, borcima Armije R BiH, oficirima, gdje je ko djelovao... Nakon toga je i zvanično protjeran, nikada nije saznao zbog čega.



Iz Predsjedništva BiH od Ministarstva sigurnosti zatražili su sveobuhvatnu informaciju o aferi.



O svemu se oglasio i član Predsjedništva BiH Željko Komšić.



Navode pojedinih medija o eventualnoj uključenosti diplomata iz susjedne Republike Hrvatske u aktivnosti koje duboko ulaze u sferu špijunaže i terorizma u cilju ostvarivanja njihovih nejasnih interesa u Bosne i Hercegovine imati će jako ozbiljne implikacije, poručio je u četvrtak član Predsjedništva BiH, Željko Komšić.



Istakao je kako je od "nadležnih sigurnosno-obavještajnih agencija Bosne i Hercegovine zatražena provjera navoda o pokušaju prikazivanja BiH kao 'regionalne baze terorista'".



"Ako se ti navodi potvrde kao osnovani, BiH će bez oklijevanja poduzeti mjere koje su predviđene u takvim situacijama", kazao je član Predsjedništva BiH.





