Šetnjom od Trga djece Sarajeva do Katedrale, pod motom "Skupa u školskim klupama", u Sarajevu je obilježen Svjetski dan osoba s Down sindromom.

Foto: FENA

Cilj ove šetnje bio je da skrene pažnja javnosti na pravo djece s invaliditetom na kvalitetno i inkluzivno obrazovanje od najranijeg predškolskog doba.



Otac djevojčice s Down sindromom Adnan Ćuhara kazao je da ima troje djece i da je svjestan koji su izazovi školovanja.



- Najmlađa kćerka Ajša ima Down sindrom i prihvatanje je najvažniji trenutak na početku njenog školovanja. Djeca s Down sindromom trebaju isto što i druga djeca - ljubav, pažnju, interesovanje i drugare - rekao je Ćuhara.



Direktorica OŠ Kovačići Nađa Pejak istakla je da ovu školu pohađa najveći broj djece s poteškoćama u razvoju, dodajući da su oni sa inkluzijom počeli još 2003. godine.



- Tada su nas osuđivali, prolazili smo razne neprijatnosti, ali nikada nismo odustali i danas našu školu pohađa 27 djece s poteškoćama u razvoju. Mi se time ponosimo - rekla je Pejak.



Ministrica obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo Zineta Bogunić istakla je također da je cilj šetnje zagovaranje da naše škole postanu inkluzivnije, kako bi djeca sa invaliditetom stekla neophodne vještine i znanja i sve što se stiče od svojih prijatelja, vršnjaka, a što će ih ohrabriti da prave važne korake kojm će koračati kroz cijeli život.



- Sva djeca u 21.vijeku trebaju dobiti obrazovanje koje je usmjereno i koje ih sprema za budućnost – istakla je Bogunić.



Predsjednica Udruženja „Život sa Down sindromom Federacije BiH“ Sevdija Kujović kazala je da je današnji dan ipak dan kada se više priča o osobama s Dawn sindromom.



- Širom svijeta 21.mart se obilježava kao Svjetski dan Down sindroma. To je dan kad se slavi ljepota različitosti i inkluzija. Ovo udruženje već 12 godina obilježava ovaj dan – kazala je Kujović.



Simbol Dana sindroma Down su šarene čarape jer ih osobe s Down sindromom ne mogu upariti, stoga danas ljudi širom svijeta oblače upravo šarene čarape kako bi iskazali potporu borbi osoba s Down sindromom da se što bolje integriraju u društvo.

(FENA)