Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je da se pritvor Munibu Ahmetspahiću, osumnjičenom za boravak na sirijskom ratištu, produži za još 15 dana dok Sud BiH ne odluči o optužnici, dok je odbrana predložila da se osumnjičeni pusti na slobodu uz mjere zabrane.

Arhiv / 24sata.info

Tužilac Dubravko Čampara je rekao da ga je sudija za prethodno saslušanje obavijestio da neće moći u zakonskom roku od pet dana odlučiti o podignutoj optužnici protiv Ahmetspahića te da se Sudskom vijeću obrati za produženje pritvora za 15 dana, javlja BIRN BiH.



- Suštinski su isti razlozi za pritvor kao i ranije koji su navedeni. Dokazi potkrepljuju osnovanu sumnju i nijedna okolnost se u međuvremenu nije promijenila, kada se ranije odlučivalo o pritvoru. Tražimo da se za još 15 dana produži pritvor kako bismo sudiji za prethodno saslušanje izašli u susret - obrazložio je tužilac Čampara.



Tužilaštvo BiH Ahmetspahića tereti da je od 2013. do 2018. boravio na području Sirije i Iraka kao pripadnik paravojnih formacija tzv. Islamske države “Jabhet al-Nusra“ i “Al-Nusrah Front”.



Kako je navedeno u podignutoj optužnici, tereti se da se pridružio terorističkim organizacijama i sudjelovao u borbama i terorističkim aktivnostima, prilikom čega je i teško ranjen na području Sirije.



Ahmetspahić je uhapšen krajem novembra 2018. godine na Aerodromu Sarajevo zbog sumnje da je učestvovao u ratu u Siriji, a ranije je pravosnažno oslobođen optužbi za organizovanje terorističke grupe, odnosno da je uništio dokaze i tragove nakon što je Mevlid Jašarević u oktobru 2011. u Sarajevu pucao na Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Jašarević je zbog ovog napada osuđen na 15 godina zatvora.



Ahmetspahićev advokat Rusmir Karkin je istakao da je uvijek za to da se izađe u susret, ali da kao branilac nije upoznat o razlozima zbog kojih se ne može odlučiti o optužnici.



- Sve se lomi preko leđa mog branjenika - rekao je Karkin.



On je kazao da njegov branjenik ne misli onemogućiti ovaj krivični postupak i da nije sporno da je boravio u Siriji kao i da nije izručen ni uhapšen. Kako je rekao, Ahmetspahić je prvo iz Sirije poslao suprugu i dvoje djece, pa se onda on vratio.



- To potvrđuje da on nema namjeru napuštati više BiH. On dobrovoljno dolazi u BiH, potpuno svjestan da se vodi ovaj krivični postupak protiv njega. Spreman je da odgovara za svoje postupke. On je invalid, bez noge, nije interesantan nijednoj organizaciji za koju Tužilaštvo tvrdi da je njihov pripadnik - istakao je Karkin.



Karkin je predložio da se prijedlog za produženje pritvora odbije kao neosnovan i da Sudsko vijeće razmisli o određivanju mjera zabrane – napuštanja mjesta boravišta, zabrana kontaktiranja sa svjedocima.



Odluka o pritvoru bit će naknadno donesena.

(FENA)