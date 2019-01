Bivši ministar unutrašnjih poslova tzv. Herceg-Bosne i zapovjednik Vojne policije HVO-a, Valentin Ćorić, koji je pravosnažnom presudom u slučaju „Prlić i ostali“ osuđen na 16 godina zatvora za ratne zločine u okviru „udurženog zločinačkog poduhvata“ i „međunarodnonog oružanog sukoba“, trebao bi sutra biti pušten na slobodu.

Foto: 24sata.info

On bi istog dana trebao biti u Republici Hrvatskoj, prenio je Večernji list.



Ćorić je na uvjetnu slobodu pušten nakon dvije trećine odslužene zatvorske kazne.



Helena Eggleston, glasnogovornica Međunarodnog mehanizma za kaznene sudove koji je nasljednik Haškog tribunala, u izjavi za Radiosarajevo.ba nije mogla potvrditi, niti demantirati informacije hrvatskih medija.



Hrvatski izvori su naveli da je odluka o puštanju Ćorića objavljena danas i na stranicama Međunarodnog mehanizma za kaznene sudove, no Eggleston je to za naš portal demantirala.



Prema informaicijama Radiosarajevo.ba, odluka je objavljena u javnosti uprkos činjenici da sa iste još uvijek nije skinuta oznaka povjerljivosti, što predstavlja ozbiljan skandal!



U odluci o puštanju navedeno je kako su Ćoriću zabranjeni kontakti sa svjedocima, žrtvama i nastupi u medijima, ali ne i dolazak u BiH.



Ovo je po prvi put da su nekom od osuđenika koji izlazi na prijevremenu slobodu, a izlazili su mnogi, uvedene mjere. To je donekle utjeha žrtvama tzv. Herceg-Bosne, posebno onima u Mostaru, koji su prošlog ljeta insistirali da Ćorić ne bude pušten na prijevremenu slobodu.

(24sata.info / SB)