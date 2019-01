Suđenje Esedu Radeljašu i drugima, koji se terete za zloupotrebe položaja u sarajevskoj Općini Novi Grad, nastavljeno je danas u Kantonalnom sudu Sarajevo čitanjem izmijenjene optužnice i završnim riječima prvog branitelja drugooptužene u ovom predmetu.

S obzirom na to da je Nedžad Kapetanović, jedan od optuženih u ovom predmetu, u međuvremenu preminuo, te da je u odnosu na njega krivični postupak obustavljen, zastupnik optužbe, tužilac Senad Osmić je, u skladu s novonastalim okolnostima, pročitao izmijenjenu optužnicu, uz konstataciju da pravne kvalifikacije krivičnih djela koje se akterima ovog slučaja stavljaju na teret nisu izmijenjene.



Istovremeno, Sudsko vijeće je, odlučujući o prijedlogu branitelja prvooptuženog, advokata Muhidina Kape koji je zatražio ukidanje pritvora za njegovog branjenika, donijelo rješenje kojim se taj prijedlog odbija. Predsjedavajući Vijeća, sudija Jasenko Ružić podsjetio je kako je o produženju pritvora prvooptuženom Radeljašu odlučilo Vanraspravno vijeće suda, te da je to potvrđeno i Odlukom Vrhovnog suda FBiH.



Precizirao je kako, u međuvremenu, nije došlo do promjene okolnosti u pogledu određivanja pritvora, navodeći da bi prvostepeni postupak u ovom slučaju uskoro trebao biti okončan.



Izmijenjena optužnica aktere ovog slučaja - bivšeg načelnika sarajevske općine Novi Grad Damira Hadžića i općinske službenike Jasminu Horo i Jusufa Čauševića tereti da su zloupotrebom službenog položaja nezakonito proveli postupak dodjele zemljišta Esedu Radeljašu, kojem je iz budžeta omogućena isplata u iznosu od 1.033.500 KM za zemljište koje je 2006. godine Općini platio 51.340 KM.



Suđenje u predmetu Radeljaš i drugi, nalazi se u u fazi iznošenja završnih riječi odbrane, čemu je nakon završnih riječi optužbe i branitelja prvooptuženog, u nastavku pretresa iznošenju završnih riječi pristupio advokat Sadik Hota, branitelj drugooptužene Jasmine Horo, bivše pomoćnice općinskog načelnika Novog Grada, optužene za zloupotrebu položaja i pranje novca.



Hota je, nakon detaljne elaboracije i osvrta na završne riječi zastupnika optužbe, predložio da se njegovoj branjenici izrekne presuda kojom će biti oslobođena optužbi, jer, kako je naveo tužilaštvo nije dokazalo da je počinila djela za koja je tereti. Predložio je i da se odbije u cijelosti prijedlog za izricanje mjere oduzimanja od njegove klijentice nezakonito stečene imovine.



Branitelj u sklopu višesatnog izlaganja osvrnuo se na procedure i postupanje njegove branjenice, te relevantno zakonodavstvo i akte, kao i navode iz iskaza svjedoka i vještaka, pozivajući se na sudsku praksu, utvrdivši, također, kako je za izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, bilo važnije mišljenje općinske Službe za urbanizam, nego Službe za imovinsko-pravne poslove.



Istovremeno, usprotivio se tezi Tužilaštva da je urbanistička saglasnost, u čijem je sastavu i Izvod iz regulacionog plana Alipašin Most 1, data na temelju mišljenja njegove branjenice, navodeći da za resorno ministarstvo postupa samostalno i u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i drugim relevantnim aktima.



Advokat Hota se i u osvrtu na utvrđivanje visine navodne "odštete" prvooptuženom (utvrđivanja tržišne vrijednosti zemljišta/parcele u blizini tramvajske stanice Nedžarići) usprotivio ocjenama Tužilaštva, kao i inkriminacijama koje se odnose na pranje novca, navodeći da je njegova branjenica/optužena Horo "sve što je radila, radila u interesu Općine Novi Grad".



Inače, Radeljašu se u sklopu istog postupka sudi i po optužnici koja ga tereti da je kao zastupnik u Skupštini KS novac iz kantonalnog Budžeta u iznosu od 114.255 KM, namijenjen isključivo za finansiranje Bosanske stranke (BOSS), usmjerio na svoj privatni račun, te na taj način oštetio BOSS i pribavio nezakonitu korist koju je usmjerio na otplatu vlastitog bankovnog kredita.



Nastavak suđenja u ovom predmetu zakazan je za 21. januar, kada bi iznošenju završnih riječi trebala pristupiti advokatica Sabina Hota-Ćatović, koja je ranije istaknula da će se pridružiti odbrani optužene Horo kao dodatna braniteljica.

