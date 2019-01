Ministrica obrazovanja Kantona Sarajevo Zineta Bogunić kazala je da će učenici dobiti svjedočanstva za nekoliko dana, naglašavajući da nijedno dijete neće ostati bez uvjerenja.

Novina u obrazovnom sistemu jeste da će njihovim roditeljima biti ponuđena i četvrta opcija kada je riječ o izjašnjavanju o jeziku, koja glasi "bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost i srpski jezik i književnost".



Ministrica je kazala da će razrednici pozvati roditelje da dođu u školu te im ponuditi četvrtu opciju kada je u pitanju izjašnjavanje o jeziku, odnosno da će se roditelji imati pravo opredijeliti da njihova djeca izučavaju sva tri jezika.



Međutim, prema riječima Bogunić, ovo je samo privremeno rješenje, jer planiraju uskoro održati okrugli sto s brojnim stručnjacima da bi došli do dugoročnog rješenja.



Bogunić je naglasila kako ne želi da jezik postane dnevnopolitička tema, već da se vrati u oblast struke, te da je to predmet stručnjaka iz lingvistike i prava.



- Do sada se 92 posto izjasnilo za jezik, osam posto ih se nije izjasnilo. Od Instituta za jezik pri UNSA dobili smo uputu u kojoj stoji više opcija i da djeca mogu učiti jezik u školama KS zajedno sjedeći i družeći se. Nastavnica prvo kaže ono što povezuje sva tri jezika i onda ih uči nijanse u razlikama, a to je, prema riječima stručnjaka, standardizacija - istakla je ministrica.



Dodala je da je dopis sa četvrtom opcijom izjašnjavanja upućen 6. septembra 2018. godine i nije trebalo biti ovoliko problema ni povrijeđenih roditelja i učenika.



- Moj interes je da sve bude zasnovano i naučno utemeljeno na lingvističkoj i pravnoj struci. U anketi nije bilo četvrte opcije, ali je trebalo biti. Razgovarali smo o tome da i manjinama omogućimo učenje jezika, jer na to imaju pravo. U tu svrhu ćemo organizovati i okrugli sto struke kako bi se ovaj problem riješio - kazala je Bogunić.



Predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković kazao je kako je ogroman problem nedostatak prosvjetno-pedagoškog zavoda i politike obrazovanja.



- Ustav 'prepoznaje' samo tri jezika i segregacija je da oni koji nauče sva tri jezika ne mogu to upisati. To je politika i nema veze sa strukom. Pred bilo kojim sudom, u Strazburu ili drugim, BiH bi imala isti problem ljudskih prava i segregacije. Ovim su pokazane slabosti sistema, nema prave struke - naglasio je Konaković.



Kazao je da će sva djeca u kantonu u narednih nekoliko dana dobiti uvjerenja.





