NATO putem dijela bošnjačke elite vrši do sada neviđeni pritisak na Republiku Srpsku da BiH postane članica Severoatlantske alijanse na nelegalan način, onako kako je to urađeno u Crnoj Gori i kako se radi u BЈR Makedoniji, bez širokog konsenzusa njihovih građana, što stvara uslove za novi konflikt i stagnaciju BiH, rekao je Srni Srđan Perišić, savjetnik za politička pitanja srpskog člana Predsjedništva BiH.

Perišić, koji na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu predaje političke nauke, naveo je da NATO više ne sagledava razvijenost demokratije i volju građana zemlje koja izrazi spremnost za članstvom, kako je to rađeno ranije, već se rukovodi isključivo geostrateškim i geopolitičkim razlozima kontrole prostora, u ovom slučaju Balkana i BiH.



NATO, dodao je on, ne interesuje da pritisci za učlanjenjem u tu alijansu izazivaju sukob i nestabilnost te zemlje.



"Ulazak u NATO do devedesetih godina 20. vijeka podrazumijevao je sagledavanje, analizu demokratskih kapaciteta države kandidata, a posebno poštovanje volje njenih građana, tako da je članstvo u toj organizaciji predstavljalo i određeni razvojni napredak zemlje članice. Međutim, poslije bombardovanja Srpske 1995. godine i agresije na Srbiju 1999. godine, NATO se rukovodi isključivo geostrateškim razlozima. To su okruživanje Rusije, onemogućavanje njenog ekonomskog, energetskog, političkog i kulturnog prisustva u Evropi. Na Balkanu NATO ima zadataka da onemogućava srpski faktor, jer ga doživljava kao neprijateljski", rekao je Perišić.



On je naglasio da se zbog toga u BiH primjenjuje ista strategija kao u Crnoj Gori i BЈR Makedoniji, prenosi Srna.



"Građani u Crnoj Gori su većinski protiv članstva njihove zemlje u NATO-u i zbog toga nije bilo referenduma, tj. konsenzusa. Slično je i u Makedoniji, gdje je na referendumu odbačeno učlanjenje u NATO, ali to nikoga ne interesuje, Makedonija se bez većinske volje naroda gura u članstvo. To u obje zemlje izaziva raskole i konflikt, što se posebno vidi u Crnoj Gori. Na redu je učlaniti BiH u NATO na isti način, bez širokog konsenzusa, dogovora, bez volje njenih građana, bez obzira što to može izazvati novi konflit u BiH", naveo je Perišić.



On smatra da je način na koji se to radi u BiH nelegalan i nelegitiman.



"Izvodi se putem Savjeta ministara, koji je u tehničkom mandatu, preko famozne Komisije za NATO integracije, na čije sjednice ne dolazi srpski članovi. Uz sve to, /članovi Predsjedništva BiH Željko/ Komšić i /Šefik/ Džaferović blokiraju rad Predsjedništva BiH i onemogućavaju formiranje vlasti na nivou BiH u skladu sa oktobarskim izborima. Da li su oni svjesni da zbog NATO-a BiH može da ima samo sukobe i zaustavljanje njenog razvoja", naveo je Perišić.



On je rekao da Komšić i Džaferović otvoreno i nezakonito realizaciju Akcionog plana za članstvo BiH u NATO-u povezuju sa formiranjem vlasti u zajedničkim institucijama BiH.



"Ta ucjena je upravo stvaranje uslova za blokiranje BiH u evropskim i regionalnim poslovima i za nestabilnost BiH na unutrašnjem planu ka izazivanju novog konflikta", istakao je Perišić.



(24sata.info)