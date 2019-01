Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da je predstojeća posjeta predsjednika Rusije Vladimira Putina Beogradu jasan simbol i poruka mira, prijateljstva i podrške Srbiji i srpskom narodu u cjelini.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je istakao da će se sigurno sresti sa Putinom, ali da još nije do kraja definisan format sastanka, te podsjetio da Srpska ima dobru saradnju i veze sa Rusijom.



On je za današnji "Glas Srpske" ocijenio da su za Republiku Srpsku veoma važni svi kontakti i razgovori, posebno sa značajnom i snažnom državom kakva je Rusija, koja je pokazala svoju objektivnost u sprovođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma, prenosi Srna.



"U tom pogledu veoma smo zahvalni Rusiji i njenom doprinosu na očuvanju mira i stabilnosti. Globalni odnosi danas su drugačiji nego prije deset-dvadeset godina, a Rusija je, u momentu kada je stvarana Republika Srpska imala daleko težu situaciju. Vratila se na geostratešku poziciju svijeta i za nas treba da bude važno, da osim dobrih odnosa sa EU i SAD, imamo dobre odnose i sa Rusijom. Do toga nam je stalo, gradimo to i činimo da svaki naš sastanak bude doprinos jačanju te saradnje i dobrih odnosa", rekao je Dodik.



On je dodao da je Putinova posjeta Srbiji važna, jer je riječ o jednom od najvažnijih i najmoćnijih lidera svijeta, zemlje koja je prijatelj RS, Srbije i srpskog naroda i koja se bori za očuvanje principa miroljubivih odnosa među narodima, koju je Putin podigao i postavio na mjesto jedne od najvažnijih svjetskih sila.



Dodik je zaključio da Putinova posjeta Srbiji pokazuje koliko je i ruski lider zainteresovan za to da Srbija bude stabilna.



Predsjednik Rusije Vladimir Putin trebao bi da u četvrtak, 17. januara, četvrti put posjeti Srbiju i sastane se sa političkim vrhom te zemlje i razmijeni stavove o aktulenoj situaciji na domaćoj i globalnoj pozornici, dešavanjima na Kosovu te srpsko-ruskim odnosima i nastavku saradnje određenim projektima.



(24sata.info)