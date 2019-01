Direktor Javnog komunalnog preduzeća Tomislavgrad prijavio je policiji u ponedjeljak ujutro da je nepoznata osoba ili više njih, protekle noće dovezla dva kontejnera s otpadom i istresla ih ispred ulaznih vrata upravne zgrade komunalnog poduzeća.

Foto: tomislavgrad.gov.ba

Nešto kasnije, policiji se prijavio 36-godišnji I. P. iz Tomislavgrada te priznao da je on prethodne noći ispred svoga ugostiteljskog objekta "Courage", koji se nalazi u blizini Trga dr. Franje Tuđmana, na svoje teretno motorno vozilo natovario dva kontejnera ispunjena otpadom te ih odvezao i istresao pred zgradu Javnog komunalnog preduzeća Tomislavgrad.



Protiv počinioca policija je pokrenula prekršajni postupak.



Iz Javnog komunalnog poduzeća Tomislavgrad navode kako je takav potez "neodgovoran i nezreo" te dodaju kako djelatnici ulažu maksimalne napore da otpad odvezu do deponija u Paklinama do kojeg je otežan pristup zbog snježnih nanosa.





(FENA)