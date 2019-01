Zagađenost vazduha i jutros je povećana u pojedinim gradovima Federacije BiH, a najlošija situacija je u Sarajevu i Ilijašu gdje je kvalitet vazduha ocijenjen kao opasan.

Prema mjerenjima obavljenim u 8.00 časova indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu iznosio je 400, a u Ilijašu 383, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".



Zagađenost vazduha ovog nivoa ukazuje na ozbiljne posljedice moguće za cjelokupno stanovništvo i preporučuje se da se tokom boravka vani izbjegavaju bilo kakvi napori.



Najugroženije kategorije stanovništva kao što su trudnice, stara lica i djeca, te osobe s respiratornim i srčanim problemima trebalo bi da ostanu u zatvorenom.



Vrlo nezdrav indeks vazduha jutros je zabilježen u Zenici 220, zatim u Kaknju 195, Lukavcu 180, te Tuzli 177.



Vazduh je nezdrav za osjetljive grupe i u Goraždu i Jajcu, gdje indeks iznosi 142, odnosno 116, dok je dobar u Banovićima sa indeksom zagađenosti 13.



Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.



Podaci objavljeni na ovoj veb-stranici prikupljeni su sa mjernih stanica zvaničnih institucija u Federaciji BiH.

(24sata.info / nn)