Prestati pušiti je najlakša stvar na svijetu. Ja o tome znam sve, jer sam prestajao hiljadu puta, govorio je u šali slavni pisac Mark Tven.

Šalu na stranu, Bosna i Hercegovina zemlja je sa visokim postotkom pušača, a prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 40 posto njenog punoljetnog stanovništva konzumira cigarete. Taj procenat nisu uspjele smanjiti ni sve paprenije cijene cigareta, kao ni antipušačke kampanje civilnih organizacija, a otvoreno je pitanje da li će to uspjeti i najavljena zakonska rješenja koja zabranjuju konzumaciju duhanskih proizvoda na javnim mjestima.



Dok država osmišlja načine kako smanjiti procenat pušača, kompanije koje proizvode cigarete traže alternativna rješenja za konzumente, kojih je u svijetu, procjena je Svjetske zdravstvene organizacije, oko 1,1 milijardi.



Nova filozofija - Društvo bez dima



Jedno od takvih rješenja ponudio je vodeći svjetski proizvođač cigareta "Phillip Morris International (PMI)". Kompanija koja je godinama zarađivala milione od proizvodnje klasičnih cigareta, ima novu poslovnu filozofiju: "Društvo bez dima cigareta". Na prvu - zvuči paradoksalno. No, u čemu je stvar?



PMI proizveo je inovativni uređaj za zagrijavanje duhana. Nazvan je IQOS, a ocijenjen kao revolucija u životu pušača. Detalje o novom proizvodu, ali i duhanskim umecima za IQOS, grupa novinara iz BiH, među kojima i ekipa Vijesti.ba, imala je priliku upoznati tokom posjete Bolonji, italijanskom gradu u kojem je smještena jedna od tvornica PMI-a.



Iz ove kompanije napominju da IQOS nije namijenjen nepušačima i bivšim pušačima, nego predstavlja manje štetnu zamjenu za klasičnu cigaretu ljudima koji ne žele prestati pušiti.



"Mi uvijek kažemo - pušenje je štetno po zdravlje. No, za ljude koji ne žele prestati pušiti, IQOS je manje štetna opcija i bolja alternativa u odnosu na tradicionalne cigarete", poruka je Simona Dowdinga, predstavnika kompanije PMI.



U čemu je specifičnost ovog proizvoda? Tradicionalna cigareta se pali, a prilikom njenog sagorijevanja, oslobađa se veliki broj štetnih i kancerogenih materija. Za razliku od toga, pojašnjava Dowding, IQOS tehnologija bazirana je na grijanju umjesto sagorijevanju duhana. Ovaj uređaj se ne pali, a duhanski umetak ne sagorijeva, nego se zagrijava na temperaturi do 300 stepeni Celzijusa, čak 500 stepeni manje u odnosu na paljenje klasične cigarete.



Vizija kompanije je društvo bez dima cigareta.



“Tehnologija IQOS-a je grijanje duhana, prilikom čega se formira aerosol, tj. duhanska para koja sadrži u prosjeku do 90 posto manji nivo štetnih supstanci u odnosu na dim tradicionalne cigarete", navodi predstavnik PMI-a, a kao jednu od prednosti ističe i činjenicu da korištenje ovog proizvoda ne ostavlja neugodan miris na odjeći i tijelu.



U okvidu PMI-a postoje i specijalizovane laboratorije, u kojima mnoštvo stručnjaka istražuje i radi na razvoju novih proizvoda.



"Naša naučna istraživanja pokazuju da je korištenje IQOS-a manje štetno u odnosu na konzumaciju tradicionalnih cigareta", navodi Dowding.



Bolja alternativa za tradicionalne pušače



Proizvod je bh. novinarima praktično predstavljen prilikom posjete IQOS ambasadi u Bolonji, specijalizovanoj prodavnici u kojoj potencijalni kupci mogu dobiti sve informacije i savjete o korištenju ove inovacije. Do sada su proizvedene tri verzije IQOS-a, dok je četvrta u fazi ispitivanja.



Proizvod dolazi u elegantnom pakovanju sa baterijskim punjačem i uređajem predviđenim za čišćenje. U elektronski uređaj stavlja se duhanski umetak, koji se potom zagrijava. Njegova konzumacija traje u prosjeku kao i komzumacija tradicionalne cigarete. Nakon svakog korištenja, uređaj se puni tri minute.



Do sada imaoko šest miliona registrovanih korisnika IQOS u svijetu. Proizvođači IQOS-a najavljuju širenje na tržište BiH, a očekuje se da bi ovaj proizvod u našoj zemlji mogao biti dostupan u prvom kvartalu 2019. godine.





