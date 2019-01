Fašizam nije pobijeđen, nego je jači nego ikada, ali kad-tad doći će do promjena kada će fašisti odgovarati, kazao je danas advokat Duško Tomić gostujući kao uvodničar na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca - Krug 99 o temi "Fašizam - tu oko nas".

Podsjetio je da mu je u Međašima još 1991. godine sudio fašizam na procesu koji su protiv njega pokrenuli Srpska demokratska stranka (SDS) i Srpska pravoslavna crkva, ali 30. decembra 2018. godine nastavljeno mu je suđenje, kada je, smatra, i osuđen od fašizma i od naroda kome pripada.

- Tog dana zapaljen je objekat u kojem smo pripremali rad dječjeg suda o temi "Ana Frank sudi fašizmu". U objektu je bila oprema, stolovi i stolice gdje smo trenirali suđenje, ali osuđen je pokušaj osude fašizma - pojasnio je Tomić.



Sve je izgorjelo, dodao je, ali je istovremeno pola sata čekao dolazak vatrogasaca, koji su potom 20 minuta postavljali crijeva i kada su počeli gašenje požara nije bilo vode.



- To mi daje snagu da još više dižem glas, jer fašizam je više nego ikad do sada vidljiv. Fašisti ne poštuju odluke evropskih sudova, ustavnih sudova, ne poštuju ništa osim sile zbog čega je krajnje vrijeme da se krikom zatraži pomoć Evrope koja slavi 9. maj kao Dan pobjede nad fašizmom - kazao je.



Izrazio je uvjerenje da će "lijeva ideja - socijalne pravde", kako ju je nazvao, pobijediti, ali onda kada lažni socijaldemokrati i socijalisti odu na bunjište historije.



Podvukao je da fašizma ne nedostaje niti u jednoj državi svijeta, "no fašizam je na ovim prostorima uzeo najviše žrtava, u posljednjem ratu uzeo je na hiljade žrtava, a danas nešto latentnije uzima danak u ovoj zemlji".



Osvrnuo se i na slučaj pokreta "Pravda za Davida" kazavši da je ponašanje prema članovima te grupe element fašizma, izražavajući žaljenje zbog činjenice što se advokatski tim oformljen za taj slučaj raspao, ali Tomić pojašnjava da su svi radili na tome da se tim raspadne.



Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović napomenuo je da insistiranje na daljnjoj etničkoj podjeli i grupisanju naroda na teritoriji Bosne i Hercegovine, osporavanje multikulturalnosti i negiranje genocida te udruženog zločinačkog poduhvata, predstavlja posljednji nagovještaj da se ne zaustavi fašistička pošast.



Mišljenja je da posljednji događaji koji su se dogodili paljevinom na imanju advokata Tomića predstavljaju izraz upravo stanja u kojem je fašizam postao očit i gotovo nezaustavljiv.



Kako su danas podsjetili članovi Kruga 99 i učesnici sesije, ta asocijacija u kontinuitetu od 1992. godine promovira antifašizam kao ideju bez alternative, dižući glas protiv svih oblika fašizma.

