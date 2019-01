Kako je Dragan Čović preživio Ivu Sanadera, tako bi i eventualnu kritiku Andreja Plenkovića koja pak izostaje, kaže u svom komentaru za Klix.ba o reakcijama koje su uslijedila nakon proslave neustavnog dana RS-a u Banjoj Luci, ugledni profesor Slavo Kukić.

Kukić smatra da Čović nije očekivao kritike koje sada dobija iz Hrvatske, da nije s njima kalkulisao.



"Što se tiče javnosti u BiH, ovo je moglo iznenaditi samo one neupućene. Onaj ko iole prati političke aktivnosti četiri ili pet posljednjih godina jasno mu je sasvim da Čović predstavlja neku vrstu logističke podrške nastojanjima Milorada Dodika da destruira Bosnu i Hercegovinu. Ne vjerujem da je ambicija te podrške da dovede do disolucije države, jer ona ne bi pomogla ni jednom ni drugom. Njima treba nefunkcionalan BiH, država koja funkcioniše na etničkom talasanju, zemlja u stalnom statusu quoa... Jedino na taj način produžavaju vijek svoje pravne sigurnosti, ali i svog političkog trajanja. Pravna sigurnost je pri tome puno važnija, zbog onoga što su činili zadnjih 15 ili 20 godina i zbog čega se svugdje u svijetu završava na istom mjestu, u zatvoru", smatra Slavo Kukić.



U tom daljem stvaranju nestabilnosti i profitiranju na istoj je tajna odlaska Čovića u Banja Luku, nastavlja Kukić, bez obzira što je išao na proslavu datuma koji je za rezultat imao 150 hiljada prognanih Hrvata, a to će isto tako morati objašnjavati svom biračkom tijelu.



"Na Čovićevu sreću to biračko tijelo ima jako kratko pamćenje, pa će on već do sljedeći općinskih izbora izvjesiti nešto čime će ih i dalje zaluđivati", kaže Kukić.



Žustra reakcija prema ambasadoru Ivanu Del Vechiu i njegova smjena, nastavlja Kukić, je motivisana dodjelom ordena generalnu koji je osuđen za ratni zločin kod Šibenika. Nije siguran da bi takva reakcija Zagreba bila da je to izostalo.



"Što se Čovića tiče, današnja reakcija premijera Plenkovića je na fonu logike koju svaki dan možemo čuti od predsjednik Srbije za ono što radi Dodik, odnosno izvlačenje na tezu da je to nešto što se dešava u drugoj državi koja s Hrvatskom nema nikakve veze, da je HDZ BiH samostalna politička partija... Međutim, teško se oprati zbog svega drugog što je Hrvatska činila, prije svega mislim da stalnom vjetru u leđa Draganu Čoviću na njegovom suludom ataku na Bosnu i Hercegovinu, na Deklaraciju o položaju Hrvata što je direktno mješanje u unutrašnje odnose druge države, slavljenje Dragana Čovića kroz dodjelu počasnog doktorata na Zagrebačkom sveučilištu... Sve to je njega ohrabrivalo, a po mišljenima mnogih hrvatska politika se danas više kreira u Mostaru, nego u Zagrebu", izjavio je Kukić.



Ne bi bilo drugačije i da Plenković okrene svoj stav, smatra profesor Kukić, rukovodeći se iskustvom kako je Čović preživio Sanadera kad ga se ovaj želio rješiti.



"Preživio bi i premijera Plenkovića zbog činjenice da je Čović jako suptilan, jako manipulativan... Posjeduje vanserijske sposobnosti prodavanja magle ljudima. Osim toga, on je čovjek koji može kupiti. Uostalom ako pratite nastupe kardinala Puljića zadnjih godina, to su nastupi kupljena čovjeka. To su nastupi čovjeka koji uopće ne čuje vapaje svog biskupa iz Banjaluke i čovjeka koji i rukama i nogama podržaje ono što radi Dragan Čović", zaključio je za Klix.ba Slavo Kukić.



