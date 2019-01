Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Nezir Pivić u reakciji za Klix.ba na izjave ministra Josipa Grubeše u vezi s obilježavanjem Dana Republike Srpske je kazao da su njegove izjave pravno neutemeljene i pogrešno argumentirane.

Nezir Pivić / 24sata.info

Pivić je na početku razgovora kazao da Grubeša, koji je član delegacije HDZ-a, povodom prisustva obilježavanju neustavnog praznika Dana Republike Srpske nastoji opravdati svoje prisustvo u Banjoj Luci, ali da mu to ne daje za pravo da iznošenjem ličnih i potpuno pogrešnih stavova pokušava legitimizirati to na općoj razini.



"Apsoluno se ne slažem s izjavom ministra Grubeše da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim samo odredbe Zakona o praznicima RS-a koji se tiču samo vjerskog obilježavanja Dana RS 9. januara, jer upravo u Odluci Ustavnog suda je navedeno da 'obilježavanje 9. januara nema simboliku kolektivnog zajedničkog sjećanja koje može doprinijeti jačanju koletivnog identiteta, kao vrijednosti koje imaju poseban značaj u multietničkom društvu koje se temelji na uvažavanju i poštivanju različitosti kao temeljnih vrijednosti modernog demokratskog društva'", kazao je Pivić.



Dodao je da je izbor 9. januara za obilježavanje Dana Republike Srpske inspirisan održavanjem Skupštine srpskog naroda bez učešća predstavnika bilo kojeg drugog naroda, kada je donesena Deklaracija o proglašenju Republike Srpske, kao jednostrana izjava političke volje samo jednog - srpskog naroda, uvod u ratna dešavanja, jasno je zbog čega Bošnjaci i drugi narodi imaju otpor prema tom datumu.



"Praznik treba da predstavlja sve građane RS, jer Ustav RS-a svim građanima daje jednaka prava. Praznik treba da bude saglasan sa osnovnim vrijednostima propisanim u Ustavu, poštovanju ljudskih prava, sloboda, jednakosti, ravnopravnosti, vladavini prava i tako dalje. RS treba da se, kao entitet, zalaže za vladavinu prava, jer je na to obavezan, a time i na dosljedno provođenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a ne da se bira ono što će se provesti, odnosno, ono što odgovara institucijama RS-a", dodao je Pivić.



Smatra da su sporne odredbe Zakona o praznicima RS-a i dalje neustavne bez obzira na njihov sekularni karakter, u smislu izostavljanja vjerske komponente obilježavanja. Upravno stav Venecijanske komisije i Ustavnog suda se ogleda u tome da neustavnost nije bila samo u vjerskoj komponenti tog dana, nego da taj dan vrijeđa i ponižava sve druge narode, kao i pripadnike srpskog naroda koji se ne slažu i odbacuju postupanja RS -a koja su uslijedila nakon proglašenja RS-a 9. januara.



"Dakle, donošenje Zakona o praznicima u kojem je izostavljena vjerska komponenta, ali je ostavljeno obilježavanje 9. januara, kao Dana RS, je izigravanje prava i prevara, što je jasno svakom dobronamjernom, običnom čovjeku. Tim prije čudi da ovo nije jasno državnom ministru pravde, koji bi po svojoj funkciji morao biti među prvim zaštitnicima ustavnosti i zakonitosti. Ministar Grubeša je u nekoliko navrata pokazao nedosljednost kada je riječ o međusobnom uvažavanju. Uprkos njegovoj funkciji, državnog ministra pravde, Grubeša pokazuje potpuno nepoznavanje, pa često i grubo kršenje zakonodavstva Bosne i Hercegovine, da bi njegove izjave imale bilo kakvu težinu i značenje", pojašnjava naš sagovornik.



Na kraju je kazao da se uprkos svim pokušajima prisustvo delegacije HDZ-a, pa i u sklopu toga i ministra pravde Grubeše, obilježavanju neustavnog Dana RS, ničim ne može opravdati.



"Sasvim je sigurno da će u najskorije vrijeme princip 'Nepoznavanje prava škodi' (Ignorantia iuris nocet) doći do izražaja", zaključio je zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić.



