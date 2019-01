U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje poslijepodne.

Foto: 24sata.info

Prijepodne u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne je moguć slab snijeg ili susnježica. Vjetar slab u Bosni uglavnom jugozapadni, a u Hercegovini promjenljivog smjera. Jutarnje temperature od -7 do -1, na jugu od 1 do 6, a dnevne od 3 do 9 stepeni.



U ponedjeljak, 14. januara jutro i prijepodne će biti oblačno vrijeme s kišom u sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. U ostatku zemlje sa snijegom i susnježicom. Tokom poslijepodneva padavine slaba i postepeno prestaju, uz djelimično razvedravanje. Jutarnje temperature od -3 do 3, na jugu od 1 do 6, a dnevne od 3 do 9 stepeni.



U utorak, 15. januara jutro će biti pretežno sunčano. U Bosni postepeno naoblačenje tokom dana može usloviti provijavanje slabog snijega. Jutarnje temperature od -8 do -2, na jugu od -1 do 4, a dnevne od -1 do 5, na jugu od 4 do 8 stepeni.



U BiH u srijedu, 16. januara bit će pretežno sunčano. U jutarnjim satima magla po kotlinama. Jutarnje temperature od -7 do 0, na jugu od -2 do 3, a dnevne od 2 do 9 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)