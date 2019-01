Član grupe "Pravda za Davida" Ozren Perduv tvrdi da nisu u kontaktu sa Davorom Dragičevićem, ali da će nastaviti s okupljanima u Banjoj Luci i tražiti istinu i pravdu u vezi sa stradanjem mladića Davida Dragičevića.

Arhiv / 24sata.info

Kaže da policija treba da navede gdje je Davor Dragičević, za kojim su raspisali potragu nakon 30. decembra, a da oni ostaju uz njega te će se i u narednom periodu okupljati mirno ispred pravoslavne crkve u centru Banje Luke, jer im je to zabranjeno na drugim lokacijama.



Na današnjoj konferenciji za novinare zatražili su da se pažnja vrati na traženje odgovora na pitanja ko je ubio Davida Dragičevića (21) i, kako kaže, na to zašto se krije istina.



Komentarišući to što je član grupe "Pravda za Davida" Aleksandar Gluvić osuđen u Osnovnom sudu u Banjoj Luci na 20 dana zatvora i novčanu kaznu od 250 maraka zbog prekršaja prilikom protesta od 30. decembra u Banjaluci, Perduv je rekao da koliko on zna Gluvić je priznao krivicu i time i dobio određenu presudu.



Advokati će, kaže, razmotri slučaj kako bi vidjeli šta mogu uraditi u tom slučaju.



Tvrde da je ono što se dešavalo 25. decembra 2018. godine od policije na glavnom banjalučkom trgu upotrijebljeno isključivo kako bi se fokus sa ubistva Davida Dragičevića prebacio na Davora Dragičevića i grupu "Pravda za Davida", kao i "probleme koje oni navodno izazivaju".



- Skup koji je bio najavljen za 30. decembar nije bio u organizaciji Pokreta 'Pravda za Davida', već skupine građana koji su htjeli dati podršku porodici i Pokretu u traženju istine o ubistvu. Vrlo smo svjesni toga da su našu iskrenu borbu za pravdu pojedinci iskoristili na najgori mogući način, sa željom da ostvare neke svoje planove i ciljeve koji se kose sa mirnim i dostostojanstvenim putem Pokreta - naveli su u saopćenju "Pravde za Davida".

(FENA)