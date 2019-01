Među 33. tačke koje su navedeni u ovom bošnjačkog Protokolu Sionskih mudraca ili Načertanije kako kažu autori, između ostalog se ističe da Bošnjaci treba da zagovaraju građansku državu koja bi, s obzirom da su većinski narod, od BiH napravila bošnjačku nacionalnu državu, da rade na radikalnoj islamizaciji Bošnjaka dok istovremeno javno promovišu sekularne i građanske vrijednosti, na hrvatske pozicije postavljaju sebi lojalne ljude, neistomišljenike optužuju za separatizam i fašizam, itd...

Piše: Danijal Hadžović



Na poluzvaničnom glasilu HDZ-a u BiH Dnevnik.ba pojavio se uistinu uznemirujuć i otrežnjujući dokument. Ili su barem njegov stvarni autori povjerovali da će on takav biti. Uz senzacionalistički naslov “JE LI MEMORANDUM "BOING" BOŠNJAČKO NAČERTANIJE Politički likvidirati Hrvate u BiH i eutanizirati Hrvatsku”, Dnevnik.ba objavio je dokument za koji da tvrdi da ga je, iako nisu posve sigurni u njegovu autentičnost, osmislio Bošnjački institut Adila Zulfikarpašića daleke 1999. Autori pak ne sumnjaju da je riječ o dokumentu koji korespondira s političkom realnošću, kiteći ga također i epitetom “vrhunske analize”.



“Memorandum BOING, zapravo, je platforma za razvoj bošnjačke unitarističke i centralističke ideje kojom se bh. Hrvati pretvaraju u nacionalnu manjinu”, tvrde da na Dnevnik.ba



Među 33. tačke koje su navedeni u ovom bošnjačkog Protokolu Sionskih mudraca ili Načertanije kako kažu autori, između ostalog se ističe da Bošnjaci treba da zagovaraju građansku državu koja bi, s obzirom da su većinski narod, od BiH napravila bošnjačku nacionalnu državu, da rade na radikalnoj islamizaciji Bošnjaka dok istovremeno javno promovišu sekularne i građanske vrijednosti, na hrvatske pozicije postavljaju sebi lojalne ljude, neistomišljenike optužuju za separatizam i fašizam, itd...



No, najveći problem ovog dokumenta je što on već na prvi pogled jasno otkriva da se radi o jednom od vjerovatno najbanalnijih i najapsurdnijih falsfikata viđenih u historiji čovječanstva. Već po samon nepismenom i neinteligentnom jeziku, uz navođenje od njih već bezbroj puta viđenih dnevnopolitičkih opštih fraza, jasno je da je stvarni autor ovog falsifikata neko od novinara ovog opskurnog portala poput Ivana Crnjca, Jurice Gudelja, ili obojice u tandemu, uz možda i ponekog vanjskog saradnika. U Sarajevu ćete, uistinu, teško naći autora koji bi jedan ozbiljan politički dokument napisao ovako neozbiljnim i neukim stilom. Posebno u njemu ne bi koristio tipično hrvatske riječi poput lipnja, tisuću, itd.







Neuke i očito besposlene autore s Dnevnika koji izmišljaju zavjere bi također trebalo informisati da bi Fondacija koju je osnovao Adil Zulfikarpašić teško mogla zagovarati “radikalnu islamizaciju Bošnjaka”, s obzirom da je Zulfikarpašić osoba koja je svojevremeno iz SDA izašla upravo zbog pretjeranog naglašavanja vjerskog elementa u ovoj stranci i koja se kao ugledni pripadnik evropskih liberalnih političkih krugova decenijama zalagala za vrijednosti sekularizma.



No ipak, najgluplji i najapsurdniji propust je što autori ovog dokumenta tvrde da ga je Bošnjački institut Adila Zulfikarpašića izdao 1999. godine. Osim ako rahmetli Zulfikarpašić nije eventualno bio u posjedu stroja koji omogućava putovanje kroz vrijeme, ovakav scenarij zasigurno nije bio moguć, s obzirom da je Bošnjački institut u Sarajevu otvoren tek dvije godine kasnije, 2001.





Za kraj, Čovićevim autorima i ideolozima valja poručiti da kad im sljedeći put u njihovoj nebouzdanoj nacionalističkoj histeriji, nervozi i očaju padne na pamet smišljati zavjereničke bošnjačke dokumente kojima će dodatno nastojati produbiti mržnju i bijes među svojim glasačkim tijelom prema, prije nego što ih sastave i objave konsultuju nekog iole obrazovanijeg od sebe (a takvih zaista ima i puno) i zamole nekog ko govori i poznaje bosanski jezik da im lektoriše ove škrabotine. Ljudi, brukate se. I to brutalno!

