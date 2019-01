Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas da nije zadovoljan položajem srpske nacionalne komponente u Oružanim snagama BiH te da je neprihvatljivo da od pet najvažnijih funkcija u Oružanim snagama i Ministarstvu odbrane BiH nema nijednog Srbina.

Milorad Dodik / 24sata.info

"To ne može tako i mora se promijeniti. Ako se to ne bude mijenjalo neće ni funkcionisati", dodao je on.



Ta srpska pozicija u Oružanim snagama BiH, kaže, mora više da se vidi, te u tom smislu smatra da treba da se preispita struktura i organizacija, a borit će za bolji status vojnika, posebno iz srpske komponente.



"Hoćemo da imamo vojsku kojoj vjeruje ovaj narod. Nećemo da imamo vojsku koja je neka tuđa, po standardima koji se ubrzano nastoje nametnuti, ubrzano gurajući u neke vojne strukture... To nas ne zanima, ja sam protiv toga. S ovom strukturom se srpski narod još uvijek ne osjeća sigurno. Zato je važno da nastojimo izgraditi partnerstvo u BiH. Najvažnije od svega je da sačuvamo mir, želimo da sačuvamo sigurnost", rekao je Dodik u obraćanju na prijemu u Kasarni Kozara u Banjoj Luci u povodu pravoslavnog Božića.



Najavio je da će RS nastaviti da slavi 9. januar, kao Dan RS-a, bez obzira na sva osporavanja.



"Ulazimo u vrijeme kada ćemo se bez oklijevanja boriti za naša ustavna prava", naveo je Dodik i ustvrdio da mnoge nadležnosti nisu date BiH Ustavom, već su naknadno nametnute.



(FENA)