Predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović sudionik je zločina nad hrvatskim narodom poslije rata. Ono što tadašnja vojska RS nije uspjela uraditi u bosanskoj Posavini, uradio je Čović svojim političkim potezima.

Foto: 24sata.info

Komentar je ovo dugogodišnjeg predsjednika HVIDR-e Županije Posavske i aktuelnog člana Opštinskog vijeća u Orašju Predraga Miškovića Freda na prisustvo lidera HDZ-a BiH na obilježavanju neustavnog Dana RS u Banjaluci.



"Na području bosanske Posavine živjelo je 134.000 Hrvata. Svi su raseljeni pod krinkom stvaranja RS. Nad posavskim narodom izvršen je genocid, a samoprozvani predsjednik Hrvata kaže da mu je izuzetna čast prisustvovati obilježavanju 9. januara. Time im je dao priznanje da je bilo ispravno sve što su uradili i da nisu izvršili genocid nad hrvatskim narodom, te da su hrvatski sinovi bili zločinci, pa su ih Srbi ubijali i raseljavali. To je, prema mom mišljenju, sramno i predstavlja izdaju hrvatskog naroda u Posavini", kaže Mišković za Vijesti.ba.



Kako ističe, na Čovićev odlazak u Banjaluku 9. januara isti pogled imaju sve porodice žrtava u Posavini, ali i branitelji. No, većina ih ćuti jer su "ucijenjeni i politički kupljeni radnim mjestima". Dodaje da, nažalost, političari i članovi HDZ-a BiH to podržavaju i "niko ništa ne smije da kaže".



"Dragan Čović šalje direktnu i jasnu poruku svima nama - selite se sa ovog područja, ovo nikada neće biti hrvatska zemlja", naglašava naš sagovornik.



Ogorčenost Čovićevim prisustvom na obilježavanju 9. januara veća je zbog činjenice da je istog dana vlast u RS posthumno odlikovala Slavka Lisicu, kojeg je Županijski sud u Šibeniku 1998. proglasio krivim za ratne zločine i osudio na 15 godina zatvora jer je kao zapovjednik oklopnih i topničkih jedinica u sastavu Kninskog korpusa u septembru 1991. godine naredio napade na Šibenik.



"Ne samo zbog posthumnog odlikovanja Lisice, nego Čović uopšte nije trebalo da ode u Banjaluku. Ako mu je stalo do jedinstva hrvatskog naroda, kako to sam HNS kaže, trebalo je da uputi izvinjenje Miloradu Dodiku i kaže mu da neće prisustvovati obilježavanju. Znam da oni politički trebaju i moraju sarađivati, ali bespotrebno je davati pijetet RS i još više rušiti jedinstvo hrvatskog naroda", smatra Mišković i dodaje:



"Čović se u suštini nikada se nije ni prestao potpisivati ćirilicom. Svi znamo šta je Čović bio kada je počeo rat u Hrvatskoj. Svi znamo gdje je i šta je radio tokom domovinskog rata i šta je radio poslije domovinskog rata. Kažu da Željko Komšić nije lider Hrvata. Činjenica je da je izabran tako kako je izabran, jer mu je to Izborni zakon BiH dopustio. Prema mom mišljenju, ni Čović nije predsjednik Hrvata u BiH", zaključuje naš sagovornik.



(Vijesti.ba / 24sata.info)