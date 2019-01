Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nije bilo upoznato s odlaskom veleposlanika Ivana Del Vechija u Banju Luku na prijem u povodu neustavno proglašenog dana Republike Srpske i on je zbog toga povučen u Zagreb na konzultacije na izričit zahtjev premijera Andreja Plenkovića, rezime je skandala u kojem je sudjelovao veleposlanik Republike Hrvatske.

Foto: Agencije

Del Vechio je - a da nije obavijestio Ministarstvo i Vladu - prisustvovao danu Republike Srpske u Banjoj Luci, iako je Ustavni sud BiH taj praznik još 2015. ocijenio diskriminirajućim za Hrvate i Bošnjake i proglasio ga neustavnim.



U Republici Srpskoj 9. siječnja obilježavaju u znak sjećanja na taj datum iz 1992., kada je samozvana “skupština srpskog naroda”, kojom su upravljali Radovan Karadžić i Momčilo Krajišnik, donijela odluku o proglašenju “republike srpskog naroda u BiH”.



U Banjoj Luci je u statusu uvaženoga gosta bio i Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH i nositelj počasnog doktorata Sveučilišta u Zagrebu. HDZ BiH je opširno, tekstom i fotografijama, popratio Čovićev odlazak na proslavu Republike Srpske.



Međutim, u razgovorima koje smo vodili s osobama iz Vlade i Predsjedničkog ureda stekao se dojam da nisu znali da će Ivan Del Vechio otići u Banju Luku na događaj na kojem se slavi formiranje srpskog entiteta koji je nastao etničkim čišćenjem i gdje je ubijeno i protjerano oko 210.000 Hrvata i 350.000 Bošnjaka. Skandalozan potez pojačava činjenica da je svih preostalih 27 veleposlanika iz zemalja Europske unije odbilo Dodikov poziv, pa je onda još i odlikovan Slavko Lisica, koji je s JNA haračio oko Šibenika, a počasni gost bio je Darko Mladić, sin Ratka Mladića, još jednog ratnog zločinca čije su trupe ubijale po Hrvatskoj.



- Čini se da je veleposlanik odlučio otputovati u Banju Luku u dogovoru s Draganom Čovićem. Čović je bio na proslavi kao politički dužnosnik iz BiH i s time nemamo ništa, ali Del Vechio to nije smio uraditi - rekao je Plenkovićev suradnik.



Glavni akter događaja u petak se i sam oglasio, te je malo detaljnije objasnio zašto je otišao u Banja Luku.



- Nisam bio na svečanom postrojavanju ni na dodjeli odličja. Ne pada mi na pamet da idem na to. Bio sam na sastanku s predsjedavajućim Dodikom. Nespretno je izabran datum za sastanak koji smo ranije dogovarali - rekao je Del Vechio za N1 televiziju koji nije htio prognozirati hoće li biti smijenjen sa svog mjesta.

Mediji u BiH očekuju smjenu Del Vechija, Čović danima na stupu srama



Mediji u Bosni i Hercegovini u petak se nastavljaju opširno baviti analizom skandala koji je izbio nakon što su se 9. siječnja u Banjoj Luci na obilježavanju dana Republike Srpske, praznika kojeg je Ustavni sud proglasio neustavnim, pojavili predsjednik HDZ BiH Dragan Čović i hrvatski veleposlanik u BiH Ivan Del Vechio.



Dnevni avaz navodi kako je vjerojatno da će veleposlanik Del Vechio, koji je već pet godina na dužnosti u BiH, sada biti opozvan, a list prenosi i reakciju hrvatske ministrice vanjskih i europskih poslova Marije Pejčinović Burić, koja je potvrdila kako se on nije konzultirao s MVEP o odlasku u Banju Luku te kako Hrvatska do sada ni na koji način nije sudjelovala u obilježavanju 9. siječnja pa to nije učinila ni ove godine.



I čitani portal Klix sugerira kako je sada izvjestan opoziv veleposlanika Del Vechija, a istodobno prenosi brojne reakcije na odluku Dragana Čovića da ode u Banju Luku i tamo sudjeluje u obilježavanju "dana republike" za kojega je Ustavni sud BiH još 2015. godine ocijenio da ga je neustavno slaviti 9. siječnja.



Diana Zelenika iz stranke HDZ 1990, Čovićeva protukandidatkinja na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH provedenim u listopadu prošle godine, izjavila je kako postupak predsjednika HDZ BiH drži "sramotnim".



"Zna se tko je protjerao Hrvate i Bošnjake iz Republike Srpske. Na taj način se ne gradi konstitutivnost sva tri naroda", kazala je Zelenika.



Komentirajući to što su iz HDZ BiH za nastali skandal okrivili "medijske spinove" i "bošnjačke medije", Zelenika je ustvrdila kako je to tek pokušaj da se pobjegne od onoga što je doista problem, odnosno da se za sve što je loše okrivi netko drugi.



"Oni (HDZ BiH) godinama osobne interese brane nacionalnim. Da bi to zataškali moraju naći dežurnog krivca. Zbog toga sam ja, na neki način, izdajica hrvatskog naroda, a ja sam se sve vrijeme borila za konstitutivnost sva tri naroda na prostoru cijele BiH, uključujući i RS", kazala je Zelenika aludirajući na tumačenja HDZ-a nakon optužbi na račun Čovića. Zelenika je na prošlogodišnjim izborima bila trećeplasirana na popisu kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva BiH dobivši nešto više od 25 tisuća glasova.



Podsjetila je i kako je na poručju Banjolučke biskupije od prijeratnih 220 tisuća Hrvata sada ostalo njih tek oko 8 tisuća te kako ni oni ne mogu birati svoje legitimne predstavnike u vlasti, a ta činjenica nekima očevidno ne smeta.



Oslobođenje pak prenosi reakciju bivšeg čelnika HDZ-a Hrvatske Tomislava Karamarka, koji je kazao kako je "nezamislivo" da je bilo tko od hrvatskih predstavnika odlučio otići u Banju Luku 9. siječnja.



„U vrijeme dok sam kao pozicionirani političar i dužnosnik obavljao gotovo sve najvažnije vodeće funkcije u političkom sustavu Republike Hrvatske, za mene je službeno i privatno RS bila i ostala takozvana tvorevina, stvorena na neviđeno brutalnom, dvostrukom genocidnom zločinu, o čemu su pravorijek dale i međunarodne sudske institucije“, kaže Karamarko, objašnjavajući da je „današnje područje tzv. RS prvo etnički očišćeno protjerivanjem stotina tisuća nesrpskog življa, poglavito Hrvata i Bošnjaka, a nakon toga počinjen je i nezapamćen genocid u Srebrenici kakav se ne pamti u novijoj povijesti.“



Dodao je kako je za njega kao Hrvata još paradoksalnije da su taj "velikosrpski dernek" svojom nazočnošću uveličali predstavnici hrvatskih političkih vlasti.



„Pojavljivanje na ovakvom slavlju visokopozicioniranih političara kao stranačkih predstavnika ili predstavnika službenog Zagreba umjesto hoda prema kompromisnim rješenjima, čini mi se nanosi nepopravljivu štetu hrvatskom narodu, stvarajući tako novi jaz razdora između hrvatskog, bošnjačkog i srpskog entiteta", zaključio je Karamarko.



(Jutarnji.hr)