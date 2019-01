U ZAGREBU SU ZNALI TKO ĆE U BANJA LUKU?! Teška sramota: Veleposlanik Del Vechio i notorni Dragan Čović dali legitimitet Slavku Lisici, zločincu odgovornom za napad na Šibenik, ubojstvo Roberta Zadre na Kupresu i smaknuće 28-ero hrvatske djece u Slavonskom Brodu!

Samo izdajice hrvatskoga naroda mogu slaviti tzv. Dan Republike Srpske. Odlazak notornog Dragana Čovića u Banja Luku 09. siječnja nije nas nimalo iznenadio. On odavno nije hrvatski političar i ne zastupa interese hrvatskog naroda, nego svoje osobne i srpske... To svi znamo. Ali strašna je odluka hrvatskog veleposlanika u Sarajevu Ivana Del Vechia da ode u Banja Luku. Svojom nazočnošću na obilježavanju krvavog datuma kojeg su izmislili Radovan Karadžić i Momčilo Krajišnik, veleposlanik Del Vechio u ime hrvatske države dao je legitimitet onima koji su iz Bosanske Posavine, Prijedora i Banja Luke te ostalih hrvatskih krajeva na području današnje tzv. Republike Srpske, protjerali više od 200.000 Hrvata. Konkretno – od 220.000 naših ljudi danas tamo ne živi niti 10.000 , svi ostali Hrvati su protjerani ili pobijeni...



Da stvar bude morbidnija, Dodikova sobarica, tzv. predsjednica tzv. RS Željka Cvijanović povodom dana genocidne tvorevine, odlikovala je ratnog zločinaca Slavka Lisicu. Svi su se odmah s pravom raspisali o njegovim zločinima u Šibeniku i okolici, no, ako pročitate đeneralovu knjigu 'Komandant bez potrebe' vidjet ćete monstruozno priznanje: Lisica se u knjizi otvoreno pohvalio granatiranjem Slavonskog Broda, u kojem je poginulo 28-ero hrvatske djece! Za taj zločin nikada nitko nije odgovarao, zahvaljujući – hrvatskom pravosuđu. Također, isti taj Lisica kojeg su Dodikovci odlikovali 'Karađorđevom zvezdom’ zapovijedao je akcijom JNA i tzv. Vojske Republike Srpske na Kupresu, u travnju 1992. godine. 30. partizanska divizija 5. korpusa JNA i 9. oklopna bojna 9. korupusa pod zapovjedništvom Lisice na Kupresu su pobile 160 pirpadnika HOS-a, Hrvatske vojske i HVO-a. Lisica je izravno naredio akciju u kojoj je ubijen i sin hrvatskog generala Blage Zadre - Robert Zadro, u kojoj je teško ranjen zapovjednik hrvatskih snaga general Željko Glasnović i u kojoj su srpski zločinci Glasnovićevom teško ranjenom bratu blizancu Davoru - odrezali uho! A Dragan Čović i Ivan Del Vechio takvim neprijateljima sada daju legitimitet. Odvratno!



Ivan Del Vechio je u diplomaciju otišao kao kadar SDP-a iz Požege. Volio ga je Josipović, a Kolinda ga nikada nije htjela smijeniti. Danas njegova nedjela pokriva kontroverzni Mate Granić, koji je i danas kod Plenkovića lobirao da ga ne smijeni, iako ga je pozvao na konzultacije u Zagreb. Bujica raspolaže informacijama koje smo dobili od pouzdanog izvora u HDZ-u, da Del Vechio uopće nije otišao u Banja Luku na svoju ruku, već je imao odobrenje Ureda predsjednice i pojedinaca u Ministarstvu vanjskih poslova! Kolinda Grabar-Kitarović i inače je sklona Draganu Čoviću, a u zadnje vrijeme vodi politiku popuštanja prema sve agresivnijim Srbima – pa kroz tu prizmu možemo sagledati suludi postupak veleposlanika u Sarajevu.



Odlaskom u Banja Luku Dragan Čović još je jednom pljunuo u lice svim poštenim Hrvatima, a naročito žrtvama velikosrpske agresije u Bosni i Hercegovini. Zategnuti odnosi sa Sarajevom, u ovom slučaju nisu mu baš nikakvo opravdanje. Potpuno je jasno da je on od jučer i službeno glavni čuvar zapadnih granica tzv. Velike Srbije. Što se pak tiče Del Vechia, bit će zanimljivo vidjeti je li zaista imao upute službenog Zagreba da ode u Banja Luku i da se zajedno sa Vulinom i Brnabićkom, uz himnu zloglasnih Crvenih beretki 'Hriste Bože', pokloni Miloradu Dodiku i patrijarhu Irineju. Ako ih je imao, kao što kaže naš pouzdani izvor, onda će netko za to ipak morati politički odgovarati.











