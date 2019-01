Član Akademije nauka i umjetnosti BiH, akademik Slavo Kukić, profesor Ekonomskog fakulteta u Mostaru i žestoki kritičar nacionalizma, kaže za Radiosarajevo.ba da ono što za danas na političkoj sceni radi Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, za hrvatski narod jeste gore i od onog što je činio i Ante Pavelić u četrdesetim godinama prošlog stoljeća.

Kukić je to kazao komentirajući prisustvo Dragana Čovića, njegovih saradnika i ambasadora Republike Hrvatske Ivana Del Vechija proslavi neustavnog dana RS-a u Banjoj Luci.



"Ja, prvo, imam pozitivan odnos prema RS-u kao djelu ustavne strukture BiH i smatram je djelom moje domovine, kao svaki dio moje domovine. Prema 9. siječnju, međutim, kao simbolu jedne prakse, prakse koju čini i genocid, nemam razumijevanje, naravno. Utoliko svako slavljenje 9. siječnja baš kao simbola kod mene izaziva negativne reakcije prema svima onima koji u obilježavanju 9. siječnja sudjeluju", rekao je Kukić.



Dodaje da ga osobno ne iznenađuje da se Čović jučer našao u Banjoj luci.



"Dapače, to je samo potvrda jedne politike koja njega karakterizira u zadnjih četiri-pet godina i čija suština je, zapravo, u zajedničkim planu Čovića i Dodika da atakiraju na BiH, ili da bara onemogućuju promjene koje BiH približavaju društvu europskih naroda. Kad je u pitanju Dragan Čović, još jedan detalj je vrlo važan, činjenica da je s tog prostora i zahvaljujući tom 9. siječnju, kao simbolu jedne prakse, protjerano 150.000 Hrvata. To je, također, jedna genocidna politika, koju je on jučer sudjelovanjem u obilježavanju 9. siječnja amnestirao", ističe Kukić.



Objasnio je i šta takva politika u suštini predstavlja za hrvatski narod.



"Za hrvatski narod to je gore od onoga što je činio Ante Pavelić četrdesetih godina prošlog stoljeća. S druge strane, bez obzira na reakcije iz RH, uključujući i onu generala Krstičevića, istina jeste da je na jučerašnjem obilježavanju sudjelovao hrvatski ambasador. Ja osobno ne vjerujem da je on išao na svoju ruku tamo. Ako jeste, onda ćemo vrlo brzo saznati zbog poteza koje će poduzeti vlasti RH. Ako nije, onda je to pokazatelj da je 9. siječanj simbol jedne prakse amnestiran i u Republici Hrvatskoj. Ako je to tako, onda je to, naprosto, po sebi, katastrofično", upozorio je on.



Podvukao je činjenicu da je jučerašnjem obilježivanju posthumno odlikovan general Lisica koji je u Hrvatskoj osuđen za ratne zločine u šibenskom kraju.



"Ako je pod sve to podvučena crta i ako je to zaboravljeno, a upućen ambasador u Banju Luku, to onda govori naprosto o novim planovima prema BiH, koji asociraju na planovi iz Graza u kojima su sudjelovali neki drugi ljudi u prvoj polovini devedesetih prošlog stoljeća. Prva asocijacija su dogovori Bobana i Karadžića. To je sjećanje koje nije izbijelilo. Novi detalji upućuju na mogućnost da je Del Vechio sve to učinio na svoju ruku. Ne bude li reakcija RH, može se govoriti o nastupanju u suglasju sa Zagrebom", zaključio je Kukić.





