Novinari portala Žurnal Azra Omerović i Avdo Avdić, koji su otkrili aferu Diploma, govorili su za Dan uživo na N1. Avdić je kazao da, koliko ima informacije, državno tužilaštvo nakon cijele afere razmatra mogućnost da otvori istragu protiv njih dvoje.

Foto: N1

Kako je sve teklo?



"Krenulo je telefonskim pozivom, dobili smo broj od Senada Pehlivanovića, nazvala sam ga, dogovorili smo sastanak. Prvi razgovor je bio opušten, rekla sam mu da mi treba diploma medicinske sestre jer sam dobila priliku za posao u Njemačkoj. Nije problem, 2.490 maraka i diploma će biti završena, samo će biti problem jer ću čekati desetak dana. Susreli smo se četiri puta", kazala je Azra.



Njen kolega Avdić kazao je da je općepoznata informacija da se u BiH mogu kupiti diplome te su odlučiti jednu takvu kupovinu i razotkriti.



"Pitali smo Azru da li je spremna, rekla je da da. Počeli smo to da radimo, otišla je sama na sastanak negdje na Otoci", naveo je Avdić.



Da li je diploma validna?



"Imamo novu činjenicu. Ta škola koja je izdala diplomu Multilingua iz Sanskog Mosta poslala je dopis uredu Vlade USK, 7. januara koji su datirali 31. 12. gdje traže proglašenje dokumenta nevažećim zbog proceduralnih pogrešaka. Vlada USK je odbila ovo da objavi u Službenom listu. Ovime priznaju da su izdali diplomu. Ako su mogli gluplji potez napraviti, to je ovo, ovo je priznanje krivičnog djela", poručio je novinar Žurnala.



Kako je kazao, 21. septembra 2018. godine SIPA je dostavila Tužilaštvu BiH informaciju o osobama i obrazovnim ustanovama koje prodaju diplome.



"Tužilaštvo BiH za 37 dana donosi odluku o neprovođenju istrage. Oni da su htjeli to dokazati, mogli su bolje uraditi nego mi, imaju bolje resurse. U Tužilaštvu BiH rade osobe koje su diplome stekli u takvim ustanovama", naveo je Avdić.



Da li je ovo možda najozbiljnija istraživačka priča? Hoće li biti 'tresla gora, rodio se miš'?



"Mislim da će samo pasti miš. On je sada na slobodi. zvao me, tražio da se vidimo, ja sam pristao, nije došao".



Vjeruješ li da će se ikakve ozbiljnije promjene desiti zbog ovoga?



"Hoće. Koliko sam ja dobio informaciju, državno tužilaštvo razmatra mogućnost da otvori istragu protiv nas dvoje. Ali, nema problema nikakvih. Ako smo mi ti koji treba da platimo cijenu ovoga, mi smo spremni", kazao je Avdić.



Osim njih, na priči su radili Semir Mustafić, Davor Obrdalj, Slobodan Golubović uz podršku urednika portala Žurnal.

(24sata.info / n1)