Jedan od vodećih svjetskih medija The New York Times objavio je tekst pod naslovom „Bosanski Srbi proslavljaju dan kojim je počeo rat u BiH“

Foto: 24sata.info

Vodeći svjetski mediji posvjetili su pažnju 9. januaru i neustavnom obilježavanju dana RS-a.



„Prijeteći krhkom miru u Bosni, bosanski Srbi su u srijedu proslavili praznik povezan sa krvavim ratom i kritikovan od drugih etničkih grupa na Balkanu. Mašući srpskim zastavama, nekoliko hiljada ljudi se okupilo u gradu Banja Luka kako bi gledali paradu sigurnosnih snaga, vatrogasaca i drugih sportskih i raznih grupa“, navodi se u tekstu američkog lista.



New York Times dalje piše kako kako „9. januar obilježava datum kada su 1992. godine bosanski Srbi proglasili osnivanje svog entiteta u BiH, potpaljujući tako četverogodišnji rat u kojem je stradalo više od 100.000 ljudi, a milione ostavio bez domova“.



Na neustavnu proslavu entitetskog dana podsjetio je i Glas Amerike.



"Hiljade bosanskih Srba je oduševljeno gledalo kako sigurnosne snage paradiraju za vrijeme slavlja "nacionalnog praznika" njihovog entiteta RS u srijedu, uprkog zakonskoj zabrani i protivljenju Bošnjaka koji ovo obilježavanje gledaju kao provokaciju“, piše Glas Amerike.



Radio Slobodna Evropa objavio je video prilog posvećen 9. januaru, dok u tekstu navode kako su lideri bosanskih Srba predvodili obilježavanje Dana RS, osporavanog praznika koji je zabranio Ustavni sud BiH.



Vodeći list u Australiji The Sun Herald u tekstu o neustavnom „Danu RS-a“ navodi kako niko od zapadnih zvaničnika nije bio prisutan u Banja Luci.



"Mašući srpskim zastavama, nekoliko hiljada ljudi se okupilo u Banja Luci kako bi gledali paradu povodom praznika Dana RS. Događaju su prisustvovali lideri bosanskih Srba, premijerka susjedne Srbije i ruski ambasador u BiH, ali nisu prisustvovali predstavnici zapadnih zemalja“, piše Sun Herald.



Vijest su također objavile i vodeće svjetske agencije poput Reutersa i Associated Pressa, a prenijeli su je i drugi brojni mediji.



Svjetski mediji su u svojim tekstovima podsjetili da je Ustavni sud BiH 26. novembra 2015. godine proglasio 9. januar neustavnim danom RS-a.



(24sata.info)