Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas Srni da je definitivan stav Republike Srpske vojna neutralnost i neulazak u bilo koji vojni savez te da očekuje da tome ostanu privrženi i predstavnici RS u Vijeću ministara.

Milorad Dodik / 24sata.info

Komentirajući poziv američkog državnog sekretara Mike Pompea Predsjedništvu BiH da prihvati Nacionalni godišnji program za NATO, Dodik je istakao da je s tim pismom upoznat iz medija i da je briga Amerikanaca za situaciju u BiH kontinuirana.



- Oni pokušavaju da nađu bilo šta za šta bi se mogli zakačiti, ali moraju da se naviknu da je naš stav definitivan u tom pogledu. Republika Srpska je za vojnu neutralnost i neulazak u bilo koji vojni savez – rekao je Dodik, prenosi Srna.



On je ponovio da je u pogledu NATO-a i Akcionog plana za članstvo (MAP) stav RS i njegov lično privrženost Rezoluciji Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti. Očekuje, kaže, i od predstavnika RS u Vijeću ministara da ostanu privrženi Rezoluciji Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti.



- Svaka vrsta druge odluke bila bi protiv interesa RS i dovela bi svakoga ko bi se ponašao na taj način u poziciju da krši odluke najviših organa RS – naglasio je Dodik.



On je dodao da BiH ima okvir koji se zove Partnerstvo za mir i sarađuje s NATO-om i da su, u tom pogledu, ostvarene mnoge zajedničke aktivnosti, ali da su novi zahtjevi koji su ispostavljeni nešto drugo. Pozivanje na neke ranije donesene odluke su potpuna konfuzija.



- Ako su donesene odluke, zašto traže nove? U svakom slučaju, novih odluka koje podrazumijevaju približavanje NATO-u neće biti zato što RS i srpski narod iz razloga koji smo ranije objasnili, prvenstvo što nas je NATO bombardirao i što su nam nanijeli ozbiljne gubitke u ljudskom i materijalnom smislu, ne može da prihvati članstvo u tom savezu – kaže Dodik.



Prema njegovim riječima, ni Komisija za NATO integracije koja se bavila ovim pitanjem nije završila svoj posao.



– Sve je to konfuzno. Pozivanje Pompea na ranije donesenu strategiju vanjske politike BiH koju je usvojio Mladen Ivanić nije argument jer strategija nije pravno obavezujuća – kaže Dodik.



(24sata.info)