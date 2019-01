U Sarajevu, Kaknju, Zenici i Goraždu jutros su uglavnom mjerene jako niske vrijednosti prašine PM10.

Ilustracija / 24sata.info

Jedino prekoračenje izmjereno je na mjernim stanicama Bjelave 83 ug/m3 i Goražde 58 ug/m3.



Očekuje se trend porasta vrijednosti polutanata u zraku i u narednom periodu. Moguća su i prekoračenja praga uzbune za sumpor dioksid koji iznosi 500 ug/m3 u jednom satu na mjernim stanicama u Zenici.



Jučer je zadržan trend visokih koncentracija zagađujućih materija u zraku na najvećem broju mjernih mjesta.



Koncentracije prašine PM 2.5 i PM10 su u Goraždu bile su iznad propisane dnevne vrijednosti i jučer su iznosile 67 ug/m3 ali su u poređenju s drugim gradovima u kojima se vrše mjerenja bile relativno niske.



U Sarajevu jučer visoki dnevni prosjeci koncentracija lebdećih četica PM10 i kretale su se između 211 ug/m3 na Viječnici do 368 ug/m3 u Ilijašu. Jutros je situacija bolja i vrijednosti u 08.00 sati su se kretale od 17 ug/m3 na Otoci do 83 ug/m3 na Bjelavama. U toku dana se očekuje ponovni rast vrijednosti na svim stanicama,



U Ilijašu su prekoračene i koncentracije sumpordioksida (dnevni prosjek 235 ug/m3, propisana granična vrijednost 125 ug/m3), a na stanicama Vijećnica i Ilidža došlo je do prekoračenja dozvoljenih dnevnih vrijednosti azotnog dioksida NO2 (granična vrijednost 85 ug/m3), te su te vrijednosti iznosile 100 ug/m3 Vijećnica, 92 ug/m3 Ilidža. Slično je bilo i u Kaknju gdje su ipak mjerene nešto niže koncentracije prašine lebdećih čestica PM10 ( 120 ug/m3) i sumpor dioksida SO2 (274 ug/m3).



U Zenici slično kao i u Ilijašu – dnevne vrijednosti sumpordioksida i lebdećih čestica 2-3 puta više od propisanih (PM10 120-165 ug/m3; sumpordioksid do 421 ug/m3). Kao što smo najavili prethodni dan, satne vrijednosti sumpor dioksida u Zenici su od 18.00 do 23.00 sata prelazile pragove upozorenja (500 ug/m3) i kretale su se do 930 ug/m3.



U Živinicama već nekoliko dana za redom su koncentracije sumprodioksida visoke , jučer 226 ug/m3. Na ostalim mjernim mjestima u tuzlanskom kantonu nije bilo visokih vrijednosti sumpordioksida ali je zagađenost zraka lebdećim česticama uopšteno prisutna i vrijednosti se kreću u rasponu od 120 ug/m3 do 161 ug/m3.



Opšti geografski i meteorološki uslovi u zapadnoj Bosni i posebno u Hercegovini (njenom najvećem dijelu) su takvi da se ne očekuju značajna ili dugotrajana narušavanja kvaliteta zraka, saopćeno je iz federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.



(FENA)