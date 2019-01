"Da zaboravi da je cjelokupno političko i vojno rukovodostvo osuđeno u Hagu za ratne zločine, da smo izvršili jedan malecki genocid...

Foto: 24sata.info

Piše: Srđan Puhalo



Proslaviće Republika Srpska još jedan 9. januar u inat Bošnjacima, Hrvatima i ostalim svojim mrziteljima. Biće parada na Trgu Krajine u kojoj će se policija pretvarati da je vojska, veterana Vojske Republike Srpske da su se borili za Republiku Srpsku iz koje im odlaze djeca da bi radili fizičke poslove u Austriji i Njemačkoj, vatrogasci koji će kad zagusti zvati helikoptere Vojske BiH, civilna zaštita koja je sastavni dio naše elementarne nepogode, političari iz Srbije koji će se pretvarati da su međunarodna zajednica, ambasador Rusije koji će se pretvarati da je ono što vidi impozantno, popovi koji su dokaz da je Bog na našoj strani i Noćni vukovi koji će se pretvarati da su S 400 o kojima toliko maštamo.



Naravno, tu je i RTRS koji od 15. minuta mimohoda mora da pretvori u dvosatni nezaboravni uživo preneseni hepening. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović će se pretvarati da je Milorad Dodik, a članovi SNSD-a da su srećni i zadovoljni građani Republike Srpske.



Da bi se prosječan Srbin prepustio uživanju neophodno je da zaboravi mnogo toga na primjer:



Kada se zaboravi da je Ustav Republike Srpske garantovao svojim stanovnicima pravo na život, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost.

Da zaboravi šest strateških ciljeva, s naglaskom na prvi cilj „državno razgraničenje od druge dvije nacionalne zajednice“.

Da zaboravi da je zbog tih strateških ciljeva preko 30 000 bošnjačkih i hrvatskih civila ubijeno od strane vojske i policije Republike Srpske.

Da zaboravi da je tokom tog razgraničenja vojska i policija Republike Srpske srušila 534 džamije i preko sto katoličkih crkvi.

Da zaboravi da se još uvijek traga za tijelima oko 6500 bošnjačkih i hrvatskih civila ubijenih na teritoriji Republike Srpske.

Da zaboravi da je cjelokupno političko i vojno rukovodostvo osuđeno u Hagu za ratne zločine.

Da smo izvršili jedan malecki genocid.

Da je Ustavni sud BiH 9. januar u Zakonu o praznicima Republike Srpske proglašen neustavnim.



Da bi ste ove sitnice zaboravili i prećutali morate da budete moralna nakaza, šovinista, psihopata ili ljigavac koji slijepo sluša i vjeruje riječima političara iz Republike Srpske. Istina, to se danas kod nas zove patriotizam i to je dominantan sistem vrijednosti.



Ja to ne želim zaboraviti i o tome ćutati Republiko Srpska, niti učestvovati u takvoj paradi.

(24sata.info)